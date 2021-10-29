Cruzeiro pede desculpas a jogador do Remo por ataques racistas de torcedores no Independência

O Cruzeiro se posicionou oficialmente na manhã desta sexta-feira, 29 de outubro, após parte da sua torcida terem proferido ataques racistas contra o jogador Jefferson, do Remo, no duelo contra clube paranense, pela Série B do Brasileiro na quinta-feira, 29 no Independência, em BH. No fim do jogo, Jefferson marcou o segundo gol do Remo e foi comemorar perto dos torcedores, onde havia a presença de fãs das duas equipes, inclusive como “torcidas irmãs”. Neste momento começaram os xingamentos ao jogador com palavrões e outras ofensas como “macaco”. Veja no vídeo abaixo.

O Remo fez uma postagem em seu Twitter falando do ato de torcedores da Raposa marcando o perfil da CBF, cobrando uma atitude para o caso. O Cruzeiro se manifestou e disse que fato é inaceitável e tentará identificar o criminoso. -Ganhar ou perder faz parte de uma partida de futebol. O racismo jamais fará. Ano passado pedimos ao torcedor que #RisqueORacismo e hoje, infelizmente, pedimos novamente. O que aconteceu com o atleta Jefferson do Remo foi, é, e sempre será, inaceitável. Pedimos sinceras desculpas aos dois por acontecer em nossas dependências. Tomaremos todas as medidas que estiverem ao nosso alcance para identificar o agressor e continuaremos lutando para que isso jamais se repita no futebol e/ou em qualquer outro lugar.#RisqueORacismo-disse a Raposa em nota. A reportagem procurou o STJD para saber se haveria alguma possibilidade de punição para o Cruzeiro, com perda de pontos, assim como ocorreu com o Brusque, quando membros do clube catarinense, quando houve ataques racista contra o meia Celsinho, do Londrina. Porém, ainda não houve posicionamento do tribunal sobre o caso.