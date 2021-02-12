Cruzeiro oficializa a contratação do volante Matheus Barbosa

Crédito: Matheus Barbosa fica no Cruzeiro oor empréstimo até o fim deste ano-(Divulgação/Cruzeiro

O volante Matheus Barbosa é o mais novo reforço do Cruzeiro para 2021. Destaque do Cuiabá na campanha que culminou no acesso da equipe de Mato Grosso à Série A do Campeonato Brasileiro, o meio de campo de 26 anos chega ao clube celeste por empréstimo até o fim deste ano, em negociação alinhavada junto ao Avaí, detentor de seus direitos.

Apesar de ser natural de São Bernardo do Campo, interior de São Paulo, Matheus Barbosa se formou nas categorias de base do Grêmio, de onde saiu para defender times como Botafogo-SP, América-RN, Paulista, de Jundiaí-SP, e ao Avaí.

Já no Cuiabá, Matheus Barbosa foi peça importante da equipe em torneios como a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série B. Pela segunda divisão do futebol nacional, o volante atuou em 25 jogos das 38 partidas do time mato-grossense, anotando um gol e contribuindo com assistências para outros tentos.