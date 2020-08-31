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Cruzeiro oficializa a contratação do lateral-direito Rafael Luiz

O jovem atleta, vindo do Sport-PE, assinou com a Raposa até o fim de 2021...

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 18:09

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2020 às 18:09
Crédito: Rafael Luiz joga de lateral, mas pode ser aproveitado também no setor ofensivo-(Bruno Haddad/Cruzeiro
O Cruzeiro oficializou nesta segunda-feira. 31 de agosto, a contratação do lateral direito Rafael Luiz, atleta revelação do Sport Recife. O novo reforço chega ao clube celeste por empréstimo até o fim de 2021.
Com 18 anos, Rafael Luiz foi destaque do time pernambucano na Copa São Paulo de Futebol Júnior desta temporada e rapidamente foi promovido ao plantel principal de seu antigo time.
Lateral direito de origem, o jovem jogador é conhecido por sua versatilidade, podendo atuar também como atacante e no meio de campo. O novo reforço disputará posição com Raúl Cáceres e Daniel Guedes na lateral direita. Porém, o seu ex-treinador, Daniel Paulista, estava utilizando Rafael mais perto dos atacantes, o que pode dar mais uma opção para Enderson Moreira, que vem tendo dificuldades em montar um ataque pela falta de atletas rápidos. tendo Arthur Caíke e Airton como as alternativas mais recentes. RAFAEL LUIZNome: Rafael Luiz Santos da CostaNascimento: 09/05/2002 (Rio de Janeiro-RJ)Posição: lateral direitoAltura: 1,75mClubes: Sport Recife (2018 a 2020) e Cruzeiro (desde 08/2020)Títulos: Campeonato Pernambucano Sub-20 (2019) e Campeonato Pernambucano Sub-17 (2019)

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