Cruzeiro oficializa a contratação do lateral-direito Rafael Luiz

Lateral direito de origem, o jovem jogador é conhecido por sua versatilidade, podendo atuar também como atacante e no meio de campo. O novo reforço disputará posição com Raúl Cáceres e Daniel Guedes na lateral direita. Porém, o seu ex-treinador, Daniel Paulista, estava utilizando Rafael mais perto dos atacantes, o que pode dar mais uma opção para Enderson Moreira, que vem tendo dificuldades em montar um ataque pela falta de atletas rápidos. tendo Arthur Caíke e Airton como as alternativas mais recentes. RAFAEL LUIZNome: Rafael Luiz Santos da CostaNascimento: 09/05/2002 (Rio de Janeiro-RJ)Posição: lateral direitoAltura: 1,75mClubes: Sport Recife (2018 a 2020) e Cruzeiro (desde 08/2020)Títulos: Campeonato Pernambucano Sub-20 (2019) e Campeonato Pernambucano Sub-17 (2019)