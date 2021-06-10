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futebol

Cruzeiro oficializa a chegada de Mozart Santos para comandar o time

O contrato do treinador vai até o fim da Série B do Brasileiro...

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 19:21

LanceNet

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Publicado em 

10 jun 2021 às 19:21
Crédito: Mozart chega na Raposa para tentar uma reação com o time, atual lanterna da Série B-(Divulgação/Cruzeiro
O Cruzeiro oficializou a contratação do seu sexto técnico em pouco mais de um ano. A Raposa confirmou a chegada de Mozart Santos, de 41 anos. O novo comandante chega para o lugar de Felipe Conceição, demitido após a eliminação na Copa do Brasil para a Juazeirense. O treinador assina com o clube azul até o fim da Série B e já comandará a equipe celeste no treino de sexta-feira, 11 de junho, marcado para as 15h30, na Toca da Raposa 2.
Na última temporada, Mozart fez uma campanha de destaque com o CSA, na Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador assumiu o time alagoano em setembro de 2020, quando a agremiação de Maceió somava apenas sete pontos e estava na zona de rebaixamento. Sob seu comando, o CSA disputou 28 partidas na Série B, venceu 14, empatou oito e perdeu seis. Com essa reação, a esquadra de Alagoas terminou o certame na 5ª colocação, ficando a apenas um triunfo do acesso à Serie A.
Além do técnico, também chegam ao Cruzeiro o auxiliar Denis Iwamura e o preparador físico Jackson Maciel Schwengber.
A comissão técnica foi indicada pelo atual diretor de futebol, Rodrigo Pastana, que trabalhou com Mozart no CSA. A grande missão do treinador é tirar o time celeste da lanterna da Série B e iniciar uma reação na competição, maior objetivo do clube no ano.

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