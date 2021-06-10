Cruzeiro oficializa a chegada de Mozart Santos para comandar o time

Crédito: Mozart chega na Raposa para tentar uma reação com o time, atual lanterna da Série B-(Divulgação/Cruzeiro

O Cruzeiro oficializou a contratação do seu sexto técnico em pouco mais de um ano. A Raposa confirmou a chegada de Mozart Santos, de 41 anos. O novo comandante chega para o lugar de Felipe Conceição, demitido após a eliminação na Copa do Brasil para a Juazeirense. O treinador assina com o clube azul até o fim da Série B e já comandará a equipe celeste no treino de sexta-feira, 11 de junho, marcado para as 15h30, na Toca da Raposa 2.

Na última temporada, Mozart fez uma campanha de destaque com o CSA, na Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador assumiu o time alagoano em setembro de 2020, quando a agremiação de Maceió somava apenas sete pontos e estava na zona de rebaixamento. Sob seu comando, o CSA disputou 28 partidas na Série B, venceu 14, empatou oito e perdeu seis. Com essa reação, a esquadra de Alagoas terminou o certame na 5ª colocação, ficando a apenas um triunfo do acesso à Serie A.

Além do técnico, também chegam ao Cruzeiro o auxiliar Denis Iwamura e o preparador físico Jackson Maciel Schwengber.