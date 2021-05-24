Cruzeiro negocia saída de Ariel Cabral e comenta situações de Henrique e Marcelo Moreno

O Cruzeiro segue trabalhando a reformulação do seu elenco, com chegadas e ainda tenta definir os destinos de jogadores que possuem vínculo com a equipe celeste. Após a saída do zagueiro Léo, após 11 anos de serviços ao clube mineiro, a Raposa deve definir nos próximos dias as situações de Henrique e Ariel Cabral. A permanência da dupla dependerá do desejo do técnico Felipe Conceição em utilizá-los ou não no restante da temporada. O caso do argentino é o mais avançado, com o Cruzeiro negociando a sua saída. Ariel tem contrato com o time azul até o fim do ano. - O Ariel tem contrato também com o Cruzeiro. Tem treinado na Toca II. Só que estamos vendo algumas situações. O empresário dele conversou para, provavelmente, sair para algum empréstimo, alguma coisa. Ele tem contrato até o fim deste ano, para a gente ver como vai seguir com ele.Cabral vem treinando no Cruzeiro desde o mês passado, após retomar de empréstimo do Goiás. O jogador realiza trabalhos físicos na academia e em campo. Já pode assinar pré-contrato e não está nos planos da diretoria do clube celeste-disse o presidente Sérgio Santos Rodrigues. Já Henrique, que ainda está se recuperando de problemas físicos, também tem contrato com a Raposa até o fim do ano. E sua situação dependerá exclusivamente de Conceição querer ou não usá-lo no elenco que disputará a Série B. - O primeiro passo é recuperá-lo. Nossa obrigação, com qualquer jogador que tem o Cruzeiro e que está lesionado, é recuperá-lo. E para isso vamos dar toda assistência. Quando ele estiver recuperado, é a questão de entender com o treinador, com o próprio Henrique e com todo mundo. É o que vai acontecer. Foi na nossa gestão que a gente trouxe de volta, e a gente tem um carinho muito grande por ele-completou. Por fim, o mandatário cruzeirense comentou sobre Marcelo Moreno, que vem sendo pouco utilizado nesta temporada e tem contrato até o fim de 2022. Moreno disse recentemente que teria recebido sondagens do futebol chileno, mas a diretoria do Cruzeiro não o liberou.