Cruzeiro não ficará com o lateral-direito Rafael Luiz no elenco em 2021

O diretor de futebol do Cruzeiro, André Mazzuco, revelou que a Raposa não seguirá com o lateral-direito Rafael Luiz. O empréstimo do jogador ainda não se encerrou, mas o time azul vai devolvê-lo à Ferroviária, que é dona de seus direitos econômicos. - Realmente, a gente tem uma relação muito próxima com a Ferroviária-SP, eles solicitaram essa apresentação antecipada, a gente já está tratando deste assunto, e o jogador seguirá para a Ferroviária-disse Mazzuco em entrevista à Rádio Super. Rafael Luiz chegou ao Cruzeiro em agosto do ano passado. Ele estava no Sport-PE, onde foi revelado, mas a Ferroviária o contratou e o repassou à Raposa.