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futebol

Cruzeiro não ficará com o lateral-direito Rafael Luiz no elenco em 2021

O jogador, que chegou ao clube azul em agosto de 2020, será devolvido à Ferroviária-SP, dona de seus direitos, antes mesmo do fim do empréstimo...
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Publicado em 

11 fev 2021 às 18:39

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 18:39

Crédito: Rafael Luiz foi pouco utilizado no Cruzeiro e vai voltar à Ferroviária-SP-(Bruno Haddad/Cruzeiro
O diretor de futebol do Cruzeiro, André Mazzuco, revelou que a Raposa não seguirá com o lateral-direito Rafael Luiz. O empréstimo do jogador ainda não se encerrou, mas o time azul vai devolvê-lo à Ferroviária, que é dona de seus direitos econômicos. - Realmente, a gente tem uma relação muito próxima com a Ferroviária-SP, eles solicitaram essa apresentação antecipada, a gente já está tratando deste assunto, e o jogador seguirá para a Ferroviária-disse Mazzuco em entrevista à Rádio Super. Rafael Luiz chegou ao Cruzeiro em agosto do ano passado. Ele estava no Sport-PE, onde foi revelado, mas a Ferroviária o contratou e o repassou à Raposa.
CONFIRA A BRIGA NA RETA FINAL DO BRASILEIRÃO EM NOSSA TABELA Quando chegou à Toca da Raposa, o jogador, que é lateral-direito de origem, mas também joga mais avançado, gerou expectativa de ser um atleta multifunção. Entretanto, não fez boas apresentações e foi perdendo espaço na equipe. Pelo Cruzeiro, Rafael Luiz fez 13 partidas, atuando com Bey Franco e Felipão, mas sem marcar gols.

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