Cruzeiro não chega a acordo com Copete e atleta fica no Santos

Crédito: Ivan Storti/Santos

O empréstimo de Copete, do Santos, ao Cruzeiro não deve mesmo acontecer. Em nota, o time Celeste afirmou que não chegou a um acordo com o estafe do atleta.

Durante a reunião do Conselho Deliberativo santista realizada virtualmente nesta terça-feira (17), o presidente em exercício do Peixe, Orlando Rollo, afirmou que, devido a demora para a responder o time mineiro eles desistiram de obter o atleta. Ainda assim, a operação foi votada e aprovada pelos conselheiros, caso fosse retomada.

Copete seria cedido ao Cruzeiro até fevereiro, podendo retornar ao Santos a qualquer momento, se solicitado. No Peixe desde 2016, o colombiano estava desde o segundo semestre emprestado, primeiramente ao Pachuca (MEX) e posteriormente ao Everton (CHI). Em junho, retornou ao Santos treinando separadamente, mas fpi reintegrado ao elenco principal assim que Cuca assumiu o comando técnico santista, em agosto.