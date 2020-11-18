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futebol

Cruzeiro não chega a acordo com Copete e atleta fica no Santos

Time mineiro tinha o interesse de contar com o jogador colombiano até o fim da temporada...

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 14:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 nov 2020 às 14:52
Crédito: Ivan Storti/Santos
O empréstimo de Copete, do Santos, ao Cruzeiro não deve mesmo acontecer. Em nota, o time Celeste afirmou que não chegou a um acordo com o estafe do atleta.
Durante a reunião do Conselho Deliberativo santista realizada virtualmente nesta terça-feira (17), o presidente em exercício do Peixe, Orlando Rollo, afirmou que, devido a demora para a responder o time mineiro eles desistiram de obter o atleta. Ainda assim, a operação foi votada e aprovada pelos conselheiros, caso fosse retomada.
Copete seria cedido ao Cruzeiro até fevereiro, podendo retornar ao Santos a qualquer momento, se solicitado. No Peixe desde 2016, o colombiano estava desde o segundo semestre emprestado, primeiramente ao Pachuca (MEX) e posteriormente ao Everton (CHI). Em junho, retornou ao Santos treinando separadamente, mas fpi reintegrado ao elenco principal assim que Cuca assumiu o comando técnico santista, em agosto.
Mesmo assim, Copete não pode ser registrado pelo Santos, pois o Peixe está banido de integrar atletas "de fora" em seu elenco, pois possui dívidas de inadimplência com o Huachipato (CHI) e Atlético Nacional (COL), referente as contratações do atacante Soteldo e o zagueiro Felipe Aguilar, vendido em março ao Atlético-PR.

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