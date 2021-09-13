Cruzeiro mostra discurso de Luxemburgo antes de vitória contra o Ponte Preta: 'vitória da alma'

O Cruzeiro de Vanderlei Luxemburgo tem evoluído em campo, não perde há 10 jogos e ainda mantém o sonho do acesso. Atualmente, o time mineiro está na 13ª posição, com 29 pontos, 11 a menos do que o quarto colocado CRB.
Mas, além do trabalho de campo, o treinador celeste tem usado o lado emocional para deixar sua equipe mentalmente forte na hora os jogos. A equipe azul se mostra aguerrida em todos os jogos desde que chegou o comandante e mesmo sem apresentar um grande futebol, tem sido o time difícil de ser batido.
Como a fase está melhor, o clube divulgou um vídeo em que Luxa faz um discurso motivacional antes do duelo com a Ponte Preta, vitória cruzeirense por 1 a 0, gol de Bruno José. Confira o vídeo acima. A Raposa não perde há 10 jogos e precisa seguir vencendo para buscar o acesso à Série A-(Bruno Haddad/Cruzeiro)