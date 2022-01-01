Cruzeiro mira Paulo Pezzolano para ser o técnico do time em 2022

O nome favorito da atual gestão do Cruzeiro para assumir o comando técnico do clube mineiro é do uruguaio Paulo Pezzolano, de 38 anos, é, ex-técnico do Pachuca-MEX. Pezzolano é velho conhecido do diretor Paulo André, homem forte da Raposa no futebol. Ele temo perfil desejado pela gestão de Ronaldo Fenômeno no clube azul. A informação da negociação foi antecipada pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo L!. Cruzeiro e Pezzolano estão em negociações e por enquanto está propenso a aceitar a proposta celeste, pelo projeto apresentado.

A dificuldade em confirmar o negócio é que o treinador recebeu sondagens de outras equipes da América do Sul. Todavia, trabalhar no Brasil pode ser um estímulo para atuar na Raposa. Paulo foi ex-jogador, do Athletico-PR em 2006, sendo parceiro de clube de Paulo André, que quando foi dirigente do Furacão, em 2019, tentou levou o treinador para o time do Paraná, porém, sem sucesso, pois acertou com o Pachuca-MEX. Na equipe mexicana, ficou três temporadas até deixar a equipe em novembro. Paulo Pezzolano tem o perfil desejado pela Raposa, inclusive na pate financeira, pois estaria dentro do orçamento do time azul. A intenção da diretoria cruzeirense é anunciar o novo treinador até o início da próxima semana, quando o elenco volta aos trabalhos para a temporada 2022. O time mineiro volta aos trabalhos no dia 4 de janeiro.