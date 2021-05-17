Cruzeiro marca dois jogos-treinos e tem boas notícias com os novos exames do atacante Zé Eduardo

O Cruzeiro voltou aos trabalhos na manhã desta segunda-feira, 17 de maio, depois de um dia de folga. O grupo segue os trabalhos visando a estreia na Série B, dia 29 de maio, contra o Confiança-SE, fora de casa. Uma surpresa na Toca da Raposa II foi o resultado promissor dos exames do atacante Zé Eduardo, que está afastado desde o dia 21 de fevereiro, para avaliar um possível problema cardíaco. Com a nova bateria de exames, o jogador deve ser liberado para voltar aos treinos com o restante do elenco azul. Jogos treinos agendados O time azul, comandado por Felipe Conceição, vai demorar a entrar em campo. Com 12 dias sem jogos pela frente,, a Raposa agendou dois jogos-treinos, que serão disputados no sábado, 22 de maio. O primeiro duelo será às 9h30, contra o Boa Vista-RJ. À tarde, será a vez de encarar o Boa Esporte, a partir das 15h. Os jogos vão manter o time em ritmo de jogo antes da estreia na Série B no dia 29, contra o Confiança, fora de casa.