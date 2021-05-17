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Cruzeiro marca dois jogos-treinos e tem boas notícias com os novos exames do atacante Zé Eduardo

A Raposa vai manter o ritmo de jogo contra o Boa Vista e o Boa Esporte na semana que pode anunciar o retorno do jogador, afastado por problemas de saúde...

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 16:57

LanceNet

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Publicado em 

17 mai 2021 às 16:57
Crédito: Zé Eduardo apresentou melhora em seus exames e está perto de ser liberado para os treinos-(Divulgação/Cruzeiro
O Cruzeiro voltou aos trabalhos na manhã desta segunda-feira, 17 de maio, depois de um dia de folga. O grupo segue os trabalhos visando a estreia na Série B, dia 29 de maio, contra o Confiança-SE, fora de casa. Uma surpresa na Toca da Raposa II foi o resultado promissor dos exames do atacante Zé Eduardo, que está afastado desde o dia 21 de fevereiro, para avaliar um possível problema cardíaco. Com a nova bateria de exames, o jogador deve ser liberado para voltar aos treinos com o restante do elenco azul. Jogos treinos agendados O time azul, comandado por Felipe Conceição, vai demorar a entrar em campo. Com 12 dias sem jogos pela frente,, a Raposa agendou dois jogos-treinos, que serão disputados no sábado, 22 de maio. O primeiro duelo será às 9h30, contra o Boa Vista-RJ. À tarde, será a vez de encarar o Boa Esporte, a partir das 15h. Os jogos vão manter o time em ritmo de jogo antes da estreia na Série B no dia 29, contra o Confiança, fora de casa.

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