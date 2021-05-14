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futebol

Cruzeiro libera Rômulo para viagem à Itália antes de estreia na Série B

O jogador irá cuidar de assuntos particulares e retornará ao clube na próxima semana...

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 14:20

LanceNet

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Publicado em 

14 mai 2021 às 14:20
Crédito: Rômulo retornou ao Cruzeiro em 2021 após 10 anos na Europa-(Bruno Haddad/Cruzeiro
O Cruzeiro informou nesta sexta-feira, 14 de maio, que liberou o volante Rômulo dos trabalhos na Toca da Raposa para resolver problemas particulares na Itália. Rômulo retornará aos trabalhos na Toca da Raposa II na próxima semana, seguindo a preparação visando a Série B do Brasileiro e a Copa do Brasil. O meio de campo ficou muitos anos na Itália, sendo inclusive convocado para a seleção italiana. Na sua volta se tornou titular do Cruzeiro na partida contra o Pouso Alegre, na penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro, virando peça importante do esquema de Felipe Conceição. A ida do jogador à Europa foi possível pela eliminação da Raposa das finais do Campeonato Mineiro, pois o Cruzeiro só voltará a campo no dia 29 de maio, contra o Confiança-SE, fora de casa, pela estreia da Série B.

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