Cruzeiro libera Rômulo para viagem à Itália antes de estreia na Série B

O Cruzeiro informou nesta sexta-feira, 14 de maio, que liberou o volante Rômulo dos trabalhos na Toca da Raposa para resolver problemas particulares na Itália. Rômulo retornará aos trabalhos na Toca da Raposa II na próxima semana, seguindo a preparação visando a Série B do Brasileiro e a Copa do Brasil. O meio de campo ficou muitos anos na Itália, sendo inclusive convocado para a seleção italiana. Na sua volta se tornou titular do Cruzeiro na partida contra o Pouso Alegre, na penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro, virando peça importante do esquema de Felipe Conceição. A ida do jogador à Europa foi possível pela eliminação da Raposa das finais do Campeonato Mineiro, pois o Cruzeiro só voltará a campo no dia 29 de maio, contra o Confiança-SE, fora de casa, pela estreia da Série B.