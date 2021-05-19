Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Cruzeiro libera o meia Marco Antônio para procurar outro clube

O jogador, cria da base celeste, vem sendo pouco utilizado no grupo e Felipe Conceição parece não contar com ele para a Série B do Brasileiro...

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 16:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 mai 2021 às 16:47
Crédito: De joia a dispensável: a situação de Marco Antônio mudou muito no Cruzeiro nos últimos meses-(Bruno Haddad/Cruzeiro
O meia Marco Antônio, que foi revelado na base do Cruzeiro, era tido pelo clube como um promissor atleta para o time profissional. Todavia, a situação do jogador mudou drasticamente nos últimos meses. O jogador foi liberado para procurar um clube e acertar, inicialmente, por empréstimo. Por enquanto, o meia de 20 anos não recebeu contatos oficiais para contar com o seu futebol. Marco Antônio fez apenas um jogo com o técnico Felipe Conceição, entrando na partida contra o Pouso Alegre. Recentemente passou por um trabalho de fortalecimento físico com o intuito de ganhar massa muscular e evitar lesões, que o atrapalharam na temporada 2020, Com a sua possível saída, o Cruzeiro terá apenas Marcinho e Claudinho como armadores para o meio de campo da Raposa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Armas, feminicídio e saúde mental: um debate que precisa de mais seriedade
Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas
Imagem Edicase Brasil
Aplicativo ajuda bares e restaurantes a reduzir desperdícios no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados