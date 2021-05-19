Cruzeiro libera o meia Marco Antônio para procurar outro clube

O meia Marco Antônio, que foi revelado na base do Cruzeiro, era tido pelo clube como um promissor atleta para o time profissional. Todavia, a situação do jogador mudou drasticamente nos últimos meses. O jogador foi liberado para procurar um clube e acertar, inicialmente, por empréstimo. Por enquanto, o meia de 20 anos não recebeu contatos oficiais para contar com o seu futebol. Marco Antônio fez apenas um jogo com o técnico Felipe Conceição, entrando na partida contra o Pouso Alegre. Recentemente passou por um trabalho de fortalecimento físico com o intuito de ganhar massa muscular e evitar lesões, que o atrapalharam na temporada 2020, Com a sua possível saída, o Cruzeiro terá apenas Marcinho e Claudinho como armadores para o meio de campo da Raposa.