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Cruzeiro libera Alan Ruschel para buscar outro clube em 2022

O jogador, que ainda está sob contrato com a Raposa, não está nos planos de Vanderlei Luxemburgo para a próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

08 dez 2021 às 17:57

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 17:57

O Cruzeiro tem atletas emprestados a outros clubes e começa a resolver a situação deles. É o caso do lateral-esquerdo Alan Ruschel, que começou atuando na Raposa, mas foi emprestado para o América-MG. O jogador não será aproveitado por Vanderlei Luxemburgo e a direção da Raposa o procurou para autorizá-lo a busca outra equipe em 2022. Ruschel está cedido ao América-MG até o fim do ano, mas o Coelho ainda não confirmou se ficará ou não com o lateral na próxima temporada. Alan Ruschel, que fez apenas seis jogos com a camisa celeste, tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2022 e apesar de estar liberado para encontrar novo clube, nem, o jogador nem a Raposa ainda decidiram se irão rescindir o vínculo.
Crédito: RuschelfezapenasseisjogospeloCruzeiroeacabouemprestadoaoAmérica-MG-(Divulgação/Cruzeiro

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