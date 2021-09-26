Cruzeiro leva virada do CSA em casa e sonho do acesso à Série A fica cada vez mais distante dos mineiros

O sonho de acesso do Cruzeiro para a Série A está se tornando uma “miragem no deserto” a cada rodada da Série B 2021. A Raposa fez mais uma partida ruim e foi derrotada de virada pelo CSA por 2 a 1, gols de Iuri Castilho, duas vezes, com Claudinho marcando o tento celeste, neste domingo, 26 de setembro, pela 26ª da segunda divisão nacional. O resultado foi ótimo para o time alagoano, que subiu para a 7ª colocação, com 38 pontos, ficando a seis do CRB, seu maior rival, e atual quarto colocado, com 44 pontos. Para o time celeste, o revés em casa manteve a equipe na 13ª posição, com 31 pontos e a missão de acesso fica perto do impossível, apesar das chances matemáticas ainda existirem. A partida foi a primeira derrota do Cruzeiro com a presença do seu torcedor no estádio desde que o retorno do público foi autorizado. Nesta Série B, o time mineiro segue sua sina de não derrotar equipes de Alagoas. Nos confrontos contra CSA e CRB perdeu três e empatou um. A escrita é ainda maior quando o cenário é ampliado. Desde 2019, foram 12 jogos e nenhum triunfo contra a dupla das Alagoas. Fim da escrita contra os alagoanos? Raposa na Frente Em um primeiro tempo com poucas emoções, Claudinho abre o placar e dá esperanças de uma boa etapa final. Mas o CSA tinha algumas “cartas na manga” para a etapa final. Iuri Castilho: novo “carrasco” da Raposa No primeiro turno, o atacante do CSA havia feito os dois gols em Maceió, na virada alagoana sobre a Raposa. No duelo em BH, o mesmo Iuri foi protagonista de outra virada sobre o time azul, marcando dois gols em Belo Horizonte. Piora sem explicação do Cruzeiro Se no primeiro tempo a Raposa conseguiu tirar os espaços do CSA, na etapa final, a coisa se inverteu. A equipe mineira não soube aproveitar a chance de ter mais espaços em campo com o placar na frente. Daí, o CSA dominou o meio de campo com Gabriel e contou com a colaboração da defesa, que não ofereceu muita resistência nos gols alagoanos. Torcida perde a paciência e jogadores sentem a ira em campo Se ter o apoio do torcedor é bom, quando o time não corresponde a reação é inversa. Muitas vaias e reclamações antes do fim do jogo. E com razão. Foi um segundo tempo horrível do time de Luxemburgo. E méritos para o CSA, que não se abala diante da Raposa. Escrita diante dos alagoanos segue e Série A é quase uma “miragem” A última vez que o Cruzeiro venceu uma equipe de Alagoas foi em 2013, contra o Murici, pela Copa do Brasil. Diante de CSA e CRB, a equipe azul não sabe o que é vencer nas Séries A e B. Foram 12 jogos desde 2019 ao todo. Só para o CSA foram quatro derrotas e dois empates. Diante do CRB, dois jogos perdidos e quatro empates. Próximos jogos A Raposa volta a campo na quarta-feira, 29 de setembro, às 19h, contra o Guarani, no Brinco de Ouro, em Campinas. Já o CSA encara a outra equipe da cidade paulista, a Ponte Preta. O duelo será no mesmo dia, só que às 21h30, no Rei Pelé, em Maceió.