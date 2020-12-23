Cruzeiro leva virada da Ponte Preta e fica perto de jogar a Série B novamente no ano do seu centenário

Crédito: A Raposa perdeu a chance de sair vencedora de Campinas ao levar a virada da Ponte (Divulgação/Cruzeiro

O Cruzeiro teve a chance de manter acesas suas chances de acesso, mas levou uma virada da Ponte Preta em Campinas, pela 31ª rodada da Série B. Os 2 a 1 da Macaca sobre a Raposa, tiveram gols de Bruno Rodrigues e Luizão para o time paulista, com Manoel descontando para o time de Felipão.

CONFIRA COMO FICOU A A TABELA DA SÉRIE BA Ponte chegou aos 46 pontos, na sexta colocação, ficando a três pontos do G4. Já o Cruzeiro caiu para a 11ª posição, mantendo os 40 pontos, ficando cada vez mais longe de ter alguma chance de voltar à elite nacional.

O duelo foi marcado por um domínio inicial da equipe de Felipão, porém mais uma vez, o time não soube ampliar o placar e ficar mais seguro no jogo, permitindo que a Ponte virasse e controlasse a partida para conquistar mais três pontos. As ausências de Fábio e Rafael Sobis fizeram a diferença no duelo, pois em um dos gols da Ponte, Lucas França falhou, o que foi determinante para o resultado final. O foco do Cruzeiro no momento será garantir a distância da zona do rebaixamento e iniciar o planejamento para jogar a segunda divisão no ano do seu centenário, em 2021.