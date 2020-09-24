Cruzeiro lança marca dos 100 anos: 'Ontem, hoje, sempre gigante'

Crédito: A marca dos 100 anos do Cruzeiro representa o passado e o presente do clube celeste-(Reprodução/Cruzeiro

O Cruzeiro está cem dias de comemorar 100 anos de existência do clube celeste. E, para celebrar a marca e iniciar os preparativos para o centenário da Raposa, o time azul lançou a marca que será usada nas festividades. O Cruzeiro completa 100 anos no dia 2 de janeiro, e o presidente do clube, Sérgio Santos Rodrigues, fez o anúncio da marca, que referências a antigos escudos do clube desde a época da fundação, como Palestra Itália, com a seguinte frase: "Ontem, hoje, sempre gigante. Cruzeiro centenário". Cada parte do slogan contém um significado para a data importante.

Ontem: "Eu vi meu amor por você surgir no passado, vi todas as suas conquistas".

Hoje: "Por isso eu visto a sua camisa"