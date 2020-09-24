Cruzeiro lança marca dos 100 anos: 'Ontem, hoje, sempre gigante'

O Cruzeiro está cem dias de comemorar 100 anos de existência do clube celeste. E, para celebrar a marca e iniciar os preparativos para o centenário da Raposa, o time azul lançou a marca que será usada nas festividades. O Cruzeiro completa 100 anos no dia 2 de janeiro, e o presidente do clube, Sérgio Santos Rodrigues, fez o anúncio da marca, que referências a antigos escudos do clube desde a época da fundação, como Palestra Itália, com a seguinte frase: "Ontem, hoje, sempre gigante. Cruzeiro centenário". Cada parte do slogan contém um significado para a data importante.
Ontem: "Eu vi meu amor por você surgir no passado, vi todas as suas conquistas".
Hoje: "Por isso eu visto a sua camisa"
Sempre: "Independente de qualquer situação, você sempre será grande, e eu estarei ao seu lado" O time cruzeirense tenta chegar no dia do aniversário em melhor situação, para celebrar, quem sabe uma caminhada de retorno à Série A do Brasileiro, superando a má campanha da Série B, em que a Raposa ocupa a 16ª posição, uma acima do Z-4, com oito pontos em 10 jogos.