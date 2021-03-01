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Cruzeiro lança campanha 'Eu Sou Cabulosa' para reforçar o empoderamento feminino no esporte

O clube fará ações voltadas ao Dia Internacional da Mulher, que será celebrado no próximo dia 8 de março...

Publicado em 01 de Março de 2021 às 20:55

LanceNet

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Publicado em 

01 mar 2021 às 20:55
Crédito: O Cruzeiro tem feito ações com viés social e usará o mote do seu time feminino para conscientizar a importância da mulher no esporte-(Divulgação/Cruzeiro
E em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no próximo dia 8 de março, o Cruzeiro Esporte Clube lança no começo desta semana a campanha "Eu sou Cabulosa". O objetivo este ano é reforçar o empoderamento feminino, dando cada vez mais voz às mulheres e valorizando a pluralidade. Ao longo do mês de março várias ações serão realizadas pela Raposa, incluindo a divulgação de projetos que darão continuidade a essa pauta, que integra o Comitê da Diversidade e Inclusão, criado pelo Cruzeiro no ano passado.
Será lançada também uma linha especial de produtos femininos, exclusivos da campanha, que também serão feitos com a participação das torcedoras. Em 2021 a meta do Cruzeiro, nesta data tão importante, é dar ainda mais espaço para as mulheres que compõem essa grande comunidade cruzeirense. E alguns pontos importantes guiaram a equipe de marketing na idealização da campanha, que foi planejada, escrita, criada e produzida por mulheres:
- Como o Cruzeiro pode se conectar mais com suas torcedoras?
- Como conseguir dar voz e valorizar suas atletas, colaboradoras, patrocinadoras, fornecedoras e lojistas? Afinal temos mulheres atuando em todo o ecossistema do Clube.
- Como normalizar o futebol na voz das mulheres?
A proposta é gerar um debate sobre o que é ser Cabulosa, propor para as cruzeirenses esta reflexão, afinal, cada uma, à sua maneira, constrói seu universo.
-O Cruzeiro tem essa motivação de envolver o público feminino e fazer ações que valorizem cada vez mais a participação das mulheres. O nosso time de futebol feminino tem estrelado nossas campanhas e temos essa preocupação, de valorizar e dar cada vez mais espaço para elas, afinal, quando uma mulher se empodera, todas as mulheres ao seu redor se empoderam. Esse é um movimento coletivo. Estamos falando de mais mulheres falando sobre futebol, mais mulheres jogando futebol, mais mulheres apitando, mais mulheres liderando- afirmou Luiza Guimarães, Head de Marketing no Clube Cinco Estrelas.

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