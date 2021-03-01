Cruzeiro lança campanha 'Eu Sou Cabulosa' para reforçar o empoderamento feminino no esporte

Crédito: O Cruzeiro tem feito ações com viés social e usará o mote do seu time feminino para conscientizar a importância da mulher no esporte-(Divulgação/Cruzeiro

E em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no próximo dia 8 de março, o Cruzeiro Esporte Clube lança no começo desta semana a campanha "Eu sou Cabulosa". O objetivo este ano é reforçar o empoderamento feminino, dando cada vez mais voz às mulheres e valorizando a pluralidade. Ao longo do mês de março várias ações serão realizadas pela Raposa, incluindo a divulgação de projetos que darão continuidade a essa pauta, que integra o Comitê da Diversidade e Inclusão, criado pelo Cruzeiro no ano passado.

Será lançada também uma linha especial de produtos femininos, exclusivos da campanha, que também serão feitos com a participação das torcedoras. Em 2021 a meta do Cruzeiro, nesta data tão importante, é dar ainda mais espaço para as mulheres que compõem essa grande comunidade cruzeirense. E alguns pontos importantes guiaram a equipe de marketing na idealização da campanha, que foi planejada, escrita, criada e produzida por mulheres:

- Como o Cruzeiro pode se conectar mais com suas torcedoras?

- Como conseguir dar voz e valorizar suas atletas, colaboradoras, patrocinadoras, fornecedoras e lojistas? Afinal temos mulheres atuando em todo o ecossistema do Clube.

- Como normalizar o futebol na voz das mulheres?

A proposta é gerar um debate sobre o que é ser Cabulosa, propor para as cruzeirenses esta reflexão, afinal, cada uma, à sua maneira, constrói seu universo.