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Cruzeiro lança camisa branca do centenário com ídolos históricos

A Raposa apresentou o segundo uniforme comemorativo aos 100 anos do time azul...

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 18:13

LanceNet

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Publicado em 

06 mai 2021 às 18:13
Crédito: A camisa branca da Raposa já esta disponível para os torcedores celestes-(Bruno Hadadd/Cruzeiro
Um dos mantos oficiais do Cruzeiro, a camisa branca tem sua história escrita desde 1950, quando a Raposa utilizou, pela primeira vez, a vestimenta em um jogo. Empregado inicialmente como um segundo uniforme, o material logo perdeu tal status e ganhou protagonismo ao longo dos anos, passando a ser utilizado, assim como a camisa azul, em capítulos memoráveis da história centenária do Clube Celeste. E é enaltecendo a estrela própria que a camisa branca tem que o Cruzeiro apresenta o seu manto oficial na tonalidade para 2021. Desenvolvido em parceria com a adidas, o material adota o dourado nas cinco estrelas, na numeração e nome dos jogadores, além das listras da fornecedora de material esportivo, uma maneira de enaltecer a rica história celeste e de evidenciar a importância do ano do centenário da Raposa. O novo modelo conta ainda com uma gola V mesclada com botões na parte frontal. Já nas costas, na altura da nuca, está presente um escudo do Palestra Italia estilizado com o do Cruzeiro ao centro e a inscrição “1921-2021” logo abaixo. Para a revelação do material, colaboradores que trabalham no Cruzeiro há muitos anos e que ajudaram a construir a história invejável da Raposa foram convidados para estrelar o vídeo da campanha. -Acredito que não há adjetivos para retratar o quão espetacular é essa nova camisa, uma das mais bonitas já feitas em toda a nossa história. E a camisa branca há muito tempo deixou de ser um segundo uniforme para nós. Acompanhou o nosso time em etapas inesquecíveis da nossa trajetória, passando a carregar até mesmo uma mística própria. Para o nosso centenário não poderíamos trazer um material qualquer e acredito que esse manto vai continuar nos dando alegrias em muitos momentos importantes que virão-destacou Sérgio Santos Rodrigues, presidente do Cruzeiro.
A camisa branca do Cruzeiro tem preço de R$ 279,99 e já está disponível para a venda a partir desta sexta-feira, com exclusividade nos próximos sete dias, nas lojas oficiais do Clube Celeste e na ShopCruzeiro.

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