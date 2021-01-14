Cruzeiro joga mal e perde para o lanterna Oeste no Independência

O Cruzeiro teve outra noite de futebol melancólico ao ser derrotado pelo Oeste por 1 a 0, gol de Fábio, neste nesta quarta-feira, 13 de janeiro, no Independência, pela 34ª rodada Série B. Sem inspiração, a Raposa conseguiu fazer apenas um ponto nos duelos contra o lanterna do campeonato que venceu apenas seis jogos em 34 disputados. A derrota encerra de vez qualquer chance matemática de acesso do time mineiro. Com 44 pontos, ainda precisa de três pontos para afastar de vez o risco de queda. Já o time paulista, chegou aos 26 pontos e mantém as chances remotas de ficar na segunda divisão. A equipe celeste caiu para a 13ª posição e o Oeste segue na última posição. Domínio estéreo e eficácia do Oeste Com um time desfalcado, com as ausências de Giovanni e Pottker, suspensos, o Cruzeiro tinha a posse de bola mais tempo, mas não conseguia entrar na defesa do Oeste, E, mesmo sendo um rival mais frágil, o time paulista soube se aproveitar de mais um vacilo na defesa cruzeirense e abriu o placar no Horto, com Fábio, em bela cabeçada em superando Manoel e o goleiro da Raposa. Airton sem ação, Marcelo Moreno ausente do jogo O atacante Airton teve uma boa sequência no Cruzeiro. Fez gols seguidos e era uma válvula de escape para o time pelos lados. Porém, caiu muito de produção e contra o Oeste, não produziu nada de relevante. Já Marcelo Moreno é a maior decepção da temporada pela expectativa que gerou no torcedor. Mas, a realidade é que ele conseguia fazer gols somente em times organizados. Se depender do seu jogo para elevar o nível do time, o time mineirão não obteria grandes resultados. Melhorou, mas não o suficiente Felipão tentou colocar o time para frente no segundo tempo. A equipe apareceu mais no ataque, porém faltava um “capricho” extra na hora de finalizar. O problema criativo da equipe, crônico durante a Série B, era evidente contra o pior time da competição. O Cruzeiro não merecia a Série A Tudo que aconteceu com o Cruzeiro na Série B tem a ver com a bagunça que o clube vive desde 2019. Porém, o conserto da rota parece que vai demorar muito mais do que se esperava. E o acesso à Série A não era algo merecido pelo time azul. Dentro de campo não soube construir uma equipe coesa, além de um sem número de equívocos na hora de ter jogadores e treinadores capazes de conduzir uma campanha digna na segunda divisão nacional. Há muito a ser feito ainda. Próximos jogos O Cruzeiro volta a campo no sábado, 16 de janeiro, às 19h, no Estádio Alfredo Jaconi, diante do Juventude. O Oeste joga contra o Confiança-SE no mesmo dia, só que às 21h. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​CRUZEIRO 0 X 1 OESTEData e horário: 13/01/2021, às 21h30​Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)Árbitro: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)Assistentes: Clóvis Amaral da Silva (PE) e Ricardo Chianca (PE)Cartões amarelos:Cartões vermelhos:Gol: Fábio, aos 40’ do 1º T(0-1) CRUZEIRO (Técnico: Luiz Felipe Scolari)