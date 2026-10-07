Fim de uma era: Messi se aposenta da seleção argentina após 21 anos

Aos dez, foi a vez de Messi ser acionado na direita e encontrar Nico Paz na entrada da área. O meia levou a bola para a perna esquerda e chutou cruzado, sem chances para Dandjinou. Um gol simbólico, iniciado com a 70ª assistência pela seleção do astro maior da festa e finalizado por um jovem de 22 anos, cotado justamente para ser o substituto do craque.