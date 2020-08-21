Cruzeiro joga mal e perde a primeira na Série B. Chape entra no G4

O Cruzeiro sofreu sua primeira derrota no Brasileiro da Série B de 2020, nesta quinta-feira. O revés foi para a Chapecoense, por 1 a 0, gol de Anselmo Ramon, cumprindo a famosa lei do ex, já que foi revelado pelo time mineiro para o futebol. A partida foi de muita vontade e força física, mas sem grandes lances, sendo pouco vistosa como bom futebol para quem acompanhou o duelo entre duas equipes que figuravam na Série A em 2019. A Raposa teve muitas dificuldades em criar jogadas ofensivas. Mesmo com um bom volume de jogo e pressão em cima da Chape, que fazia boa marcação, o Cruzeiro não conseguia construir ataques, com seus homens de criação com rendimento abaixo em relação aos últimos jogos. O resultado colocou a equipe mineira na 11ª posição, com três pontos, fruto da perda de seis pontos na FIFA. A Chape subiu para a quarta colocação, entrando no G4 da Série B com sete pontos depois de quatro rodadas. Noite de pouca inspiração Régis, Marcelo Moreno, Maurício e Stênio, que iniciaram o duelo diante dos catarinenses, não estiveram em uma noite feliz, conseguindo pouco perigo para o gol de João Ricardo, que já disputou vários clássicos contra a Raposa quando defendia o América-MG. Enderson Moreira tentou mexer na estrutura da equipe com as entradas de Henrique, reestreando pelo time celeste, Patrick Brey, que merece uma sequência na lateral-esquerda no lugar de Giovanni. Arthur Caike fez seu primeiro jogo pela Raposa, mas ainda fora de forma, pouco acrescentou. A melhor substituição da noite foi Welinton, no lugar de Stênio. Maurício sacrificado na ponta A opção de manter o meia Maurício jogando aberto, como um ponta, não tem surtido efeito e está minando o futebol do jovem atleta cruzeirense, que sempre funcionou melhor centralizado. A ideia de Enderson Moreira de ter Régis como seu homem de articulação está sacrificando o futebol de Maurício, gerando insatisfação do torcedor com o seu desempenho. Faltou variações táticas na equipe Apesar de poder fazer cinco mudanças no time, Enderson Moreira optou por substituições convencionais, sem alterar o sistema tático e de jogo do Cruzeiro. O treinador celeste não abriu mão do seu plano inicial de jogo, mesmo tendo uma barreira pela frente com a defesa da Chape bem postada. Próximos jogos A Raposa encara o Confiança-SE no domingo, 23 de agosto, às 18h, no Estádio Batistão, em Aracaju. Já a Chape recebe o Guarani na segunda-feira, 24, às 20h, na Arena do Condá. Ambos os jogos são pela quinta rodada da Série B. FICHA TÉCNICA​CRUZEIRO 0 x 1 CHAPECOENSEData-Horário: 20 de agosto, às 21hEstádio-Local: Mineirão, Belo Horizonte(MG)Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)Assistentes: Esdras Mariano de Lima Albuquerque e Brígida Cirilo Ferreira (ambos de AL)Cartões Amarelos: Matheus Ribeiro(CHA), João Ricardo(CHA), Roberto(CHA)Cartões vermelhos: Gol: Anselmo Ramon, aos 9’-1ºT(0-1) Cruzeiro: Fábio; Raúl Cáceres, Léo, Cacá e Giovanni(Patrick Brey, aos 29’-2ºT); Ariel Cabral, Adriano(Henrique-intervalo), Régis(Roberson, aos 33’-2ºT) e Maurício(Arthur Caike, aos 19’-2ºT); Stênio(Welinton-intervalo) e Marcelo Moreno. Técnico: Enderson Moreira