Cruzeiro joga mal e apenas empata com o Confiança-SE em Aracaju

O Cruzeiro não fez uma boa apresentação e só empatou com o Confiança-SE em 1 a 1, gols de Raul Cáceres para a Raposa, com Reis deixando o placar igual no Estádio Batistão, neste domingo, 23 de agosto, pela quinta rodada do Brasileiro da Série B. A igualdade em Aracaju deixou o time mineiro com quatro pontos, na 11ª posição, enquanto o Confiança marcou o seu segundo ponto no campeonato, permanecendo na zona do rebaixamento, na 18ª posição. A tarde/noite da Raposa no Sergipe foi de muitas dificuldades em construir as jogadas no gramado ruim do Batistão, cheio de buracos, impedido que jogadas com mais toque de bola acontecessem. Time previsível A quinta partida do Cruzeiro na Série B deixou mais à vista para o torcedor que o time continua praticando um futebol previsível, sem variações táticas, com o técnico Enderson Moreira não demonstrando que haja alternativa quando a equipe precisa se impor no jogo, sendo envolvido pelas defesas rivais, além de ainda ter erros na defesa que geram a perda de pontos importantes na competição. Enderson novamente fez trocas de jogadores de forma padrão, colocando atletas da mesma posição nas substituições, sem demonstrar que há outras formas de jogar da equipe. Próximos jogos O Cruzeiro terá na próxima rodada o clássico contra o América-MG no Mineirão. Já o Confiança vai encarar o Figueirense. Os dois jogos serão no sábado, 29 de agosto, às 19h. FICHA TÉCNICA​CONFIANÇA-SE 1 X 1 CRUZEIRO Data-Horário: 23 de agosto, às 18hEstádio-Local: Batistão, Belo Horizonte(MG)Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)Assistentes: Michael Correia e Andréa Izaura Maffra Marcelino de Sá (ambos do RJ)Cartão amarelo: Reis(CON)Cartões vermelhos:- Gols: Raul Caceres, aos 25’-1ºT(0-1), Reis, aos 44’-1ºT(1-1) Confiança: Rafael Santos, Thiago Ennes, Nirley, Matheus Mancini, Dudu(Djalma Silva, aos 37’-1ºT) Jefferson Lima, Madison(Danilo, aos 23’-2ºT), Ari Moura(Amaral, aos 23’-2ºT), Reis(Marcelinho, aos 37’-2ºT), Bruno Paraíba e Iago(Italo, aos 37’-2ºT) Técnico: Matheus Costa Cruzeiro: Fábio; Raúl Cáceres, Léo, Cacá e Giovanni(João Lucas, aos 42’-2ºT); Jadsom e Henrique; Régis, Arthur Caike(Welinton, aos 34’-2ºT), Régis(Maurício, aos 19’-2ºT); Thiago(Roberson, aos 42’-2ºT) e Riquelmo(Claudinho, aos 34’-2ºT). Técnico: Enderson Moreira