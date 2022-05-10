Cruzeiro: ingressos para jogo contra o Remo estão esgotados

O confronto entre Cruzeiro e Remo, válido pela 3ª fase da Copa do Brasil, deverá ter casa cheia no Estádio Independência na próxima quinta-feira (12). O time celeste anunciou que os mais de 22 mil ingressos disponibilizados foram esgotados nesta terça-feira (10).

Esse será o segundo jogo seguido do time mineiro com ingressos esgotados jogando na Arena Independência. No último sábado, o cruzeiro encheu o estádio na vitória por 1x0 contra o Grêmio, pela Série B do Brasileirão. A venda de ingressos iniciou no último sábado para sócio-torcedores. Nesta terça-feira, não-sócios também puderam adquirir suas entradas, que variavam entre os preços de R$ 60 a R$ 150.

O Cruzeiro entrará em campo precisando de um bom resultado contra o time do Remo para classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. O primeiro jogo, em Belém, terminou com uma derrota por 2x1 do clube celeste, que precisa de uma vitória com dois gols ou mais para se classificar sem precisar entrar em uma disputa de pênaltis.