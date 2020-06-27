Cruzeiro informa que estado de saúde de Henrique não é grave

O jogador estava em seu carro, um Land Rover Recém que, caiu em um penhasco. Henrique foi socorrido por membros do Corpo de Bombeiros e do Samu e foi levado ao Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. As informações foram noticiadas pela Rádio Itatiaia e confirmadas pelo L! com a Polícia Militar. O jogador cruzeirense foi resgatado consciente, mas sentindo dores, segundo relatos da corporação. Ele não teve nenhuma fratura. Henrique estava sozinho na direção do carro. O acidente aconteceu por volta das 18h, mas somente foi levado ao hospital às 22h, segundo a PM mineira. De acordo com a Polícia Militar, há rastros do pneu na pista, o que indica uma tentativa forte de frenagem do veículo. O Cruzeiro já está ciente do acidente e acompanha o caso do seu atleta. E MAIS:Henrique, do Cruzeiro, sofre acidente de carro em Brumadinho e é levado para hospital em BHKalil 'tranca' BH outra vez, mas libera treinamentos do CruzeiroEnderson Moreira celebra volta de Henrique por ganhar outro líderCruzeiro vai criar uma 'vaquinha virtual' com o torcedor, a 'Operação FIFA', para quitar dívidas na entidadeHenrique pede perdão à torcida do Cruzeiro no retorno ao clubeO jogador já foi transferido para outro hospital, Mater Dei, também na capital mineira e fará vários exames para detectar lesões ou fraturas. Todavia, a Raposa disse, em nota, que Henrique teve apenas ferimentos leves. O volante voltou a BH esta semana, quando houve um acerto com o Fluminense para deixar o time carioca e retornar ao time mineiro, com quem tem contrato até o fim de 2021. O volante é um dos jogadores que mais vestiram a camisa celeste, com 516 jogos. Confira a nota oficial do Cruzeiro O Cruzeiro Esporte Clube confirma que o atleta Henrique sofreu um acidente automobilístico na noite desta sexta-feira, 26 de junho. O jogador foi conduzido ao Mater Dei, em Belo Horizonte, onde está acompanhado pelos médicos do Clube e por profissionais do hospital.Henrique está consciente, sofreu apenas ferimentos leves, e está passando por exames complementares.E MAIS:Lateral-direito Raul Cáceres é apresentado e fala do sonho de infância de jogar no CruzeiroCruzeiro cria nova categoria de sócio-torcedor a R$ 1 mil e espera arrecadar R$ 1 milhão por mêsCruzeiro descobre mais gastos em casas noturnas e aciona Wagner Pires de Sá na JustiçaMaurício e Cacá são apostas do Cruzeiro para jogar na EuropaCruzeiro recebe convite para voltar a jogar na Arena do Jacaré E MAIS: