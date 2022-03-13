Cruzeiro goleia o Pouso Alegre e reassume a vice-liderança do Campeonato Mineiro

O Cruzeiro goleou o Pouso Alegre por 5 a 1, neste domingo, no Mineirão, pela 10ª rodada dl Campeonato Mineiro. A Raposa chegou aos 22 pontos, com a classificação às semifinais da competição já confirmada, reassumindo a vice liderança, ficando a três pontos do líder Atlético-MG.Os gols do time azul foram marcados por Daniel Júnior, João Paulo, duas vezes de pênalti, Waguininho e Rafael Santos. Carlos Guilherme descontou para o time do Sul de Minas.

O estadual de Minas Gerais já tem definidos os os quatro classificados para as semifinais: Atlético-MG, Athletic, Cruzeiro e Caldense. Resta saber agora em qual colocação cada equipe vai terminar a fase classificatória, para a definição dos confrontos das semifinais.

O Cruzeiro encerra a primeira fase do Estadual no sábado, 19 de março, às 16h30, contra o Patrocinense, fora de casa. Já o Pousão terá pela frente o Uberlândia no mesmo dia e horário, em seu estádio, o Manduzão.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

CRUZEIRO 5 X 1 POUSO ALEGRE 10ª rodada do Campeonato MineiroDATA/HORA: domingo, 13 de março de 2022, às 17h30, (de Brasília)LOCAL: Mineirão, em Belo Horizonte

Cruzeiro: Rafael Cabral; Rômulo, Oliveira, Eduardo Brock e Rafael Santos; Willian Oliveira (Adriano), Fernando Canesin, João Paulo e Daniel Júnior (Jhosefer); Waguinho e Vitor Roque. Técnico: Martín Varini (auxiliar)

Pouso Alegre: Alencar; Nando, Ramon Baiano, Janderson e Foguinho; Gledson, Carlinhos, Denner (Bruno Moraes) e Kaio (Wesley Fraga); Eberê e João Marcos. Técnico: Francisco Diá.