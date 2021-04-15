Cruzeiro ganha consistência, mas pode poupar jogadores no duelo contra o Pouso Alegre pelo Mineiro

O Cruzeiro terá pela frente o Pouso Alegre, no domingo, 18 de abril, às 11h, fora de casa, pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro. Ocupando a vice-liderança, com 17 pontos, a Raposa pode ficar muito perto de uma das vagas às semifinais do Estadual. E, com a equipe em franca evolução nos últimos quatro jogos, o técnico Felipe Conceição está em um dilema: poupar alguns jogadores, ou manter a base que pode ficar ainda mais consistente e entrosada?
O treinador falou sobre o assunto depois da classificação na Copa do Brasil , vitória por 1 a 0, gol de Matheus Barbosa, sobre o América-RN, na Arena das Dunas, na noite de quarta-feira, 14 de abril, pela segunda fase da competição. Confira o que o comandante azul comentou sobre fazer mudanças na equipe. A Raposa pode ter um time diferente no confronto contra o Pouso Alegre-(Canidé Pereira - América/FC)