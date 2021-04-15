Cruzeiro ganha consistência, mas pode poupar jogadores no duelo contra o Pouso Alegre pelo Mineiro

O Cruzeiro terá pela frente o Pouso Alegre, no domingo, 18 de abril, às 11h, fora de casa, pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro. Ocupando a vice-liderança, com 17 pontos, a Raposa pode ficar muito perto de uma das vagas às semifinais do Estadual. E, com a equipe em franca evolução nos últimos quatro jogos, o técnico Felipe Conceição está em um dilema: poupar alguns jogadores, ou manter a base que pode ficar ainda mais consistente e entrosada?