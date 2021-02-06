Cruzeiro fica perto de fechar negócio com o atacante Felipe Augusto

O atacante Felipe Augusto, ex-América-MG, chegou a um acordo verbal com o Cruzeiro e está perto de concretizar a sua chegada ao time azul. O vínculo será até o fim da Série B deste ano. A informação foi veiculada pelo Superesportes e confirmada pelo L!. Augusto já trabalhou com Felipe Conceição no Coelho, em 2019, na segunda divisão nacional.

CONFIRA COMO ESTÁ A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO Felipe Augusto está livre no mercado desde o início deste mês, quando encerrou o contrato com o América-MG. A Raposa também está encaminhando os acertos com o lateral-esquerdo Alan Ruschel, que terá contrato por dois anos e com o meia Marcinho, ex-Sampaio Corrêa, assinando com o time celeste por um ano e meio.