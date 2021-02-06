Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Cruzeiro fica perto de fechar negócio com o atacante Felipe Augusto

O jogador e a Raposa têm um acordo verbal para um contrato até o fim de 2021...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 fev 2021 às 16:49

Publicado em 06 de Fevereiro de 2021 às 16:49

Crédito: Felipe Augusto jogou a Série B de 2020 pelo América-MG-(Estavão Germano/América-MG
O atacante Felipe Augusto, ex-América-MG, chegou a um acordo verbal com o Cruzeiro e está perto de concretizar a sua chegada ao time azul. O vínculo será até o fim da Série B deste ano. A informação foi veiculada pelo Superesportes e confirmada pelo L!. Augusto já trabalhou com Felipe Conceição no Coelho, em 2019, na segunda divisão nacional.
CONFIRA COMO ESTÁ A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO Felipe Augusto está livre no mercado desde o início deste mês, quando encerrou o contrato com o América-MG. A Raposa também está encaminhando os acertos com o lateral-esquerdo Alan Ruschel, que terá contrato por dois anos e com o meia Marcinho, ex-Sampaio Corrêa, assinando com o time celeste por um ano e meio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Abel Ferreira leva oito jogos de suspensão no STJD após expulsões no Brasileirão
Imagem de destaque
Milena aperta botão misterioso e poderá interferir no paredão do BBB 26
Imagem de destaque
Bronquiolite e pneumonia: como reconhecer os primeiros sinais em crianças

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados