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Cruzeiro fica perto de anunciar o zagueiro Eduardo Brock, do Ceará, como reforço para 2021

O defensor, que ainda tem contrato com o Vozão até o fim da Série A, vai assinar até o fim do Campeonato Mineiro de 2022...
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Publicado em 

11 fev 2021 às 18:00

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 18:00

Crédito: Brock teve campanha vitoriosa no Goiás, quando subiu para a Série A com o Esmeraldino, em 2018-(Divulgação/Goiás
O Cruzeiro segue firme na montagem do seu elenco para a Série B 2021. A Raposa encaminhou mais um negócio. Trata-se do zagueiro Eduardo Brock, que está no Ceará e tem contrato com o clube até o final da Série A. Por isso, o defensor irá chegar à Toca da Raposa depois do Brasileirão. O jogador ficará na Raposa até o fim do Campeonato Mineiro de 2022, com possibilidade de extensão do vínculo até dezembro do próximo ano. O portal Yahoo veiculou inicialmente o acerto, que foi confirmado pelo L!. A vinda de Eduardo Brock aumentará o número de zagueiros no clube, que conta com Manoel, Paulo, Cacá e Ramon. Todavia, Cacá gerou interesse no futebol japonês e sua saída pode ocorrer em breve. Aí, Brock será uma reposição para o setor.
CONVIRA COMO ESTÁ A RETA FINALD O BRASILEIRÃO DA SÉRIE A Eduardo Brock, de 29 anos, foi titular no Vozão 13 vezes. No total, entrou em campo pelo time cearense em 18 jogos.O jogador é mais um que a Raposa monitorou para compor seu elenco, já que tem experiência na Série B. O zagueiro esteve em campanhas vitoriosas na segunda divisão com o Paraná, em 2017, e Goiás, em 2018. Em ambos, ele subiu para a elite nacional. O Cruzeiro já acertou com o volante Matheus Barbosa, vindo do Avaí, Alan Ruschel, ex-Chape, está perto de Marcinho, ex-Sampaio Corrêa, e Felipe Augusto, ex-América-MG. Todos esses atletas ainda precisam que o time celeste resolva uma pendência financeira com o PSTC, do Paraná, que cobra R$ 1,1 milhão da Raposa, que não repassou o mecanismo de solidariedade pela venda de Bruno Viana. Como punição, a CNRD proibiu o clube de registrar novos jogadores, A diretoria do Cruzeiro diz que vai solucionar o problema em breve, ficando liberado para ter atletas no profissional e na base.

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