Cruzeiro fica no empate com o Avaí pelo Brasileiro Feminino A1

A equipe feminina do Cruzeiro fez uma grande partida, criou oportunidades para sair com a vitória. mas acabou empatando com o Avaí Kindermann em 1 x 1 na tarde deste domingo, no Estádio Carlos Alberto Costa Neves, em Caçador-SC, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Micaelly, artilheira da Raposa na competição, com três gols, marcou o gol do time cinco estrelas, que volta a campo no próximo sábado, às 20h30, contra o Minas Brasília, no Sesc Alterosas, em Belo Horizonte-MG. Com o resultado, o Cruzeiro chegou a 17 pontos, cinco a menos do que o Grêmio, que venceu a Ponte Preta por 3 a 1, fora de casa, e foi a 22 pontos. O time gaúcho é a última equipe que fecha o G8, que seguirá à fase de mata-mata. Faltam duas rodadas para o fim da fase de classificação. Na sequência, a equipe do técnico Marcelo Frigério encara o Audax, no Estádio José Liberatti, em Osasco-SP, quarta-feira, dia 14 de outubro, às 19h30, na última rodada da primeira fase da competição. O jogo As duas equipes fizeram uma grande partida, com propostas ofensivas, deixando o duelo emocionante e intenso do começo ao fim. Logo aos 2 minutos, as donas da casa abriram o marcador, em um cabeceio da zagueira Simeia, após cobrança de escanteio da meia Julia Bianchi. As Cabulosas não acusaram o golpe, partiram para o empate e quase conseguiram, em uma finalização forte da atacante Mariana Santos, após triangulação do setor de ataque, mas a goleira Bárbara defendeu. O Avaí Kindermann respondeu rapidamente com chutes de Lelê, para fora, e Bruna, que esbarrou em grande defesa de Mary Camilo. Bem posicionado em campo, o Cruzeiro cresceu na partida e seguiu buscando a igualdade, como na finalização de Miriã, que a goleira adversária defendeu novamente. Apostando nos contra-ataques, o time catarinense chegou com perigo mais uma vez com Lelê, que escorou, de cabeça, cruzamento de Paty e a goleira Cabulosa segurou firme. Nos instantes finais do primeiro tempo, a meia da Seleção Brasileira Vanessa roubou a bola no campo de ataque e tocou para Capelinha, que bateu forte, de longe, à esquerda do gol. Segundo tempo A alta intensidade da partida foi mantida na etapa final, com o Cruzeiro buscando a virada e o time local tentando ampliar o placar. O Avaí Kindermann teve grande chance com Catyellen, que recebeu de Duda e, cara a cara com a goleira do Cruzeiro Mary Camilo, chutou para fora. Já o Cruzeiro, rondava a área adversária e poderia ter empatado com Micaelly, após grande jogada individual de Vanessa, mas Bárbara salvou o Kindermann mais uma vez. Melhores em campo e com um futebol de muita velocidade, as Cabulosas ainda foram prejudicadas pelo árbitro Evandro Tiago Bender, que deixou de marcar um pênalti de Simeia em Mayara. Aos 20 minutos, Vanessa foi derrubada dentro da área pela zagueira Karina. Desta vez a arbitragem marcou a penalidade e Micaelly, com categoria, cobrou muito bem e empatou. O gol da igualdade animou ainda mais a Raposa, que cresceu no jogo e teve clara oportunidade para virar, em cabeceio de Vanessa, no travessão. Nos instantes finais, o Avaí Kindermann se mandou para o ataque e pressionou o Cruzeiro, que conseguiu se segurar o ímpeto do adversário e ainda teve possibilidade de garantir a vitória, em chute de fora da área de Vanessa, que Bárbara defendeu. AVAÍ KINDERMANN 1 X 1 CRUZEIROMotivo: 13ª rodada do Campeonato Brasileiro FemininoData: 04/10/2020 (domingo)Local: Estádio Carlos Alberto Costa Neves, em Caçador-SCÁrbitro: Evandro Tiago Bender-SC (CBF-CD)Gols: Simeia, aos 2 min. do 1º tempo; Micaelly, aos 20 min. do 2º tempoAvaí Kindermann: Bárbara; Bruna (Karina) (Bárbara Melo), Simeia, Tuani e Camila; Zóio, Paty (Stephanie), Duda e Julia Bianchi; Lelê e Catyellen (Suzana)Técnico: Jorge BarcellosCruzeiro: Mary Camilo; Janaína, Mayara, Jajá e Eskerdinha; Capelinha, Duda e Micaelly (Maria Patricia); Vanessa, Miriã e Mariana Santos (Kembelly)Técnico: Marcelo FrigérioCartões amarelos: Catyellen e Zóio (Avaí Kindermann); Capelinha e Vanessa (Cruzeiro)