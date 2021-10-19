Cruzeiro fecha semestre com R$ 12 milhões de prejuízo

O Cruzeiro divulgou seu balancete semestral nesta terça-feira, 19 de outubro. E os números do primeiro semestre de 2021 não são nada animadores para os cofres da Raposa. O clube apresentou déficit de R$ 12 milhões e está com R$ 9 milhões em salários atrasados. A arrecadação do time mineiro foi de R$ 19 milhões em venda de atletas, aumento de 47% em relação ao mesmo período de 2020. O clube teve incremento de receitas, redução de gastos, mas ainda assim não conseguiu fechar a conta no “azul”. Entre os resultados positivos, teve um faturamento de R$ 17 milhões com patrocínios, aumento de 21% em relação ao ano passado. Nas despesas, o time celeste reduziu em 9% os gastos com pessoal, que ficaram em R$ 49 milhões.