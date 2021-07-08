Cruzeiro fecha patrocínio com empresa de papel higiênico Cotton

O Cruzeiro tem um novo parceiro comercial. A marca de papel higiênico Cotton é a nova patrocinadora da Raposa. A informação da rádio Super, confirmada pelo L!. A logomarca da da empresa estampará a camisa celeste no centro da camisa, próximo da gola. O presidente Sérgio Santos Rodrigues chegou a dizer que o clube anunciaria um novo patrocinador, porém sem revelar o nome da empresa. -O patrocinador que a gente vai anunciar esteve na Toca com o irmão do Pedrinho (Pedro Lourenço, empresário, dono dos Supermercados BH e conselheiro do clube), fornecedor que foi indicado pelo Pedrinho, que é um cruzeirense apaixonado. Não deixo de falar o quanto sou grato a ele o tempo inteiro, pelo que fez, pelo que faz e ainda vai fazer pelo Cruzeiro- disse o dirigente em sua coletiva.