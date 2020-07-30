Cruzeiro fecha acordo por dívida com o Independiente Del Valle pela compra do zagueiro Caicedo

- Acabamos de assinar um acordo com o Independiente del Valle. A gente tinha uma dívida de 650 mil dólares consolidada para o dia 20 de agosto. Falei diretamente com o Santiago, presidente do Del Valle, ao longo da última semana. Mandei uma minuta assinada, estava esperando a dele, acabou de chegar. A gente pegou essa dívida já consolidada, que a gente já tinha anunciado pro dia 20 de agosto, somou a uma outra dívida, que vai se consolidar ainda neste ano, que dava um valor bem maior, e conseguimos parcelar todo esse valor em 18 vezes, de forma que esse pagamento se adeque à realidade do Cruzeiro - disse o presidente, que continuou: - O acordo será protocolado na FIFA. Estou muito feliz mesmo. Nossa pendência com o Independiente del Valle está amplamente quitada perante à Fifa. É óbvio, está parcelado, mas parcelamos exatamente para pagar, dentro de quantias que cabem no orçamento do Cruzeiro. Foi feito esse parcelamento de 18 vezes, e sem dúvida nenhuma isso se dá à credibilidade que a gente tem-completou.