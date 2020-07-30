Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Cruzeiro fecha acordo por dívida com o Independiente Del Valle pela compra do zagueiro Caicedo
futebol

Cruzeiro fecha acordo por dívida com o Independiente Del Valle pela compra do zagueiro Caicedo

A Raposa vai pagar em 18 vezes 650 mil dólares referente a compra do zagueiro equatoriano, em 2016...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jul 2020 às 20:07

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 20:07

Crédito: Washington Alves /Light Press / Cruzeiro
O Cruzeiro informou durante a live do presidente Sérgio Santos Rodrigues nos canais oficiais do clube que chegou a um acordo com o Independiente Del Valle em relação à ação movida pelo clube equatoriano na FIF, referente ao atleta Kunty Caicedo, contratado no final de 2016.
O dirigente celeste disse na live desta quinta-feira, 30 de julho, que o pagamento de 650 mil dólares(cerca de R$ 3.450 000)será realizado em 18 parcelas.
- Acabamos de assinar um acordo com o Independiente del Valle. A gente tinha uma dívida de 650 mil dólares consolidada para o dia 20 de agosto. Falei diretamente com o Santiago, presidente do Del Valle, ao longo da última semana. Mandei uma minuta assinada, estava esperando a dele, acabou de chegar. A gente pegou essa dívida já consolidada, que a gente já tinha anunciado pro dia 20 de agosto, somou a uma outra dívida, que vai se consolidar ainda neste ano, que dava um valor bem maior, e conseguimos parcelar todo esse valor em 18 vezes, de forma que esse pagamento se adeque à realidade do Cruzeiro - disse o presidente, que continuou: - O acordo será protocolado na FIFA. Estou muito feliz mesmo. Nossa pendência com o Independiente del Valle está amplamente quitada perante à Fifa. É óbvio, está parcelado, mas parcelamos exatamente para pagar, dentro de quantias que cabem no orçamento do Cruzeiro. Foi feito esse parcelamento de 18 vezes, e sem dúvida nenhuma isso se dá à credibilidade que a gente tem-completou.
Caicedo chegou ao clube em 2016 ainda na presidência de Gilvan de Pinho Tavares. O acordo foi de pagar 1,8 milhão de dólares por 60% dos seus direitos econômicos. O defensor não teve sucesso em Minas, jogando apenas 24 vezes, sem marcar gols. Ele deixou o Cruzeiro em agosto de 2018.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados