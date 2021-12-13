Cruzeiro fecha acordo com o zagueiro Sidnei, ex-Internacional e Bétis-ESP

O mercado da bola de 2021 para 2022 do Cruzeiro segue intenso. A Raposa confirmou a chegada de mais um reforço. Trata-se do zagueiro Sidnei, ex-Internacional e Bétis-ESP, seu último clube. O jogador, de 32 anos, estava livre no mercado, o que facilitou a vinda para a Raposa. O tempo de contrato é por uma temporada. O defensor foi revelado pelas divisões de base do Colorado e possui rodagem por outros time da Europa como Benfica, Besiktas, Espanyol, Deportivo La Coruña, al[em do Bétis. . Sidnei teve o aval de técnico Vanderlei Luxemburgo, que quer uma zaga com mais experiente na Série B do ano que vem. A busca também é qualificar a defesa, que sofreu muitos gols em 2021. Sidnei é o nono atleta pelo Cruzeiro. Já foram confirmados o goleiro Jailson, o zagueiro Maicon, o lateral-direito Pará, os volantes Pedro Castro e Filipe Machado, os meias Fernando Neto e João Paulo, além do atacante Edu. O zagueiro acabou fora dos planos do Betis, onde possuía contrato até junho de 2022. Ele acertou então sua rescisão de contrato de maneira amigável e pôde vir para a Raposa sem custos. Passagem pelo Betis​Pelo Betis, o jogador fez 55 oportunidades e marcou três gols. Um destes gols aconteceu contra o Real Madrid no ano passado, quando o Betis venceu o Real Madrid por 2 a 1, no dia 8 de março.