Cruzeiro fecha a contratação por empréstimo do zagueiro Léo Santos, do Ituano

O Cruzeiro anunciou nesta terça-feira, 29 de junho, a contratação do zagueiro Léo Santos, que veio do Ituano. O jogador fica por empréstimo na Raposa até o fim da Série B. Léo Santos já teve o seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).Assim, ele poderá estrear pelo time azul contra o Guarani, nesta quarta-feira, às 19h, no Mineirão, pela 8ª rodada da Série B. O defensor vem rechear a vasta lista de contratações do Cruzeiro em 2021. O jogador é a 18ª contratação da Raposa. Para a zaga, também chegaram Eduardo Brock, Joseph e Rhodolfo. Léo Santos estava jogando e não terá problemas com a parte física. Ele atuou na vitória do Ituano sobre o Mirassol, pela Série C do Brasileirão, no ultimo fim de semana.