Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Cruzeiro fecha a contratação por empréstimo do zagueiro Léo Santos, do Ituano

A Raposa traz mais um jogador para a defesa . O jogador assinou com a Raposa até o fim da Série B...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jun 2021 às 17:06

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 17:06

Crédito: Léo Santos veio do Ituano para compor o elenco azul na Série B-(Reprodução/Cruzeiro
O Cruzeiro anunciou nesta terça-feira, 29 de junho, a contratação do zagueiro Léo Santos, que veio do Ituano. O jogador fica por empréstimo na Raposa até o fim da Série B. Léo Santos já teve o seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).Assim, ele poderá estrear pelo time azul contra o Guarani, nesta quarta-feira, às 19h, no Mineirão, pela 8ª rodada da Série B. O defensor vem rechear a vasta lista de contratações do Cruzeiro em 2021. O jogador é a 18ª contratação da Raposa. Para a zaga, também chegaram Eduardo Brock, Joseph e Rhodolfo. Léo Santos estava jogando e não terá problemas com a parte física. Ele atuou na vitória do Ituano sobre o Mirassol, pela Série C do Brasileirão, no ultimo fim de semana.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Astrologia e conquista: veja o que chama a atenção de cada signo
Imagem de destaque
Ex-prefeito é condenado a devolver R$ 750 mil aos cofres públicos no ES
Imagem de destaque
Federação adia início da Copa Espírito Santo 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados