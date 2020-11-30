Cruzeiro faz homenagem e muda nome da Toca I para Felício Brandi

Crédito: A Toca I agora é Centro de Treinamento Felício Brandi-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Celeiro de grandes atletas celestes e espaço onde as categorias de base se desenvolvem, a Toca da Raposa 1 terá a partir desta segunda-feira, 30 de novembro, uma nova denominação, da qual os cruzeirenses terão muito orgulho. A unidade de treinamento celeste vai se chamar a partir de agora Centro de Formação Felício Brandi, uma homenagem a um dos dirigentes mais importantes na história quase centenária do Cruzeiro Esporte Clube.

A data escolhida para a cerimônia é histórica para o Clube. Há 54 anos, o Cruzeiro, presidido por Felício Brandi, encantou o mundo ao golear o histórico Santos de Pelé por 6 a 2. Também em um 30 de novembro, só em que em 2003, a Raposa vencia o Paysandu no Mineirão e garantia a Tríplice Coroa. Como presidente do Clube por mais de 20 anos, entre 1961 e 1982, Felício Brandi foi um dos grandes responsáveis pela ascensão do Cruzeiro e fortalecimento da marca, projetando a instituição no cenário mundial. Em sua gestão, o Cruzeiro conquistou o seu primeiro Campeonato Brasileiro, vencendo o Santos de Pelé, e conquistou sua primeira libertadores em 1976. Um visionário, o presidente usou de estratégias de marketing para ampliar a base de torcedores celestes e utilizou de recursos próprios para a implementação da Toca 1 . -Desde que assumi a presidência falo sobre inovação, transparência, gestão profissional, paixão e transformação social. Um dos projetos desenvolvidos na minha gestão foi a criação de uma nova cultura na base, buscando entender a realidade dos atletas e ajudá-los na sua formação como cidadãos. E não podíamos deixar de lembrar e reconhecer neste momento a enorme contribuição e pioneirismo do Felício, criando o primeiro centro de treinamentos voltado exclusivamente para treinos e concentração de uma equipe de futebol no Brasil-disse.

-Hoje anunciamos que o legado que esse homem visionário e apaixonado nos deixou, a Toca da Raposa I, será renomeada com louvor para Centro de Formação Felício Brandi. É um desejo antigo meu, da nossa diretoria e de muitos torcedores e conselheiros, que fico muito feliz em poder implementar- concluiu o presidente Sérgio Santos Rodrigues.

Rafael Brandi, filho de Felício Brandi, participou da cerimônia nesta segunda-feira na Toca 1 com familiares e sua mãe, a Sra Maria Lúcia Thompson Brandi. Ele agradeceu a homenagem em nome da família.