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Cruzeiro faz contato com o Fortaleza para sondar a situação do atacante Wellington Paulista

O time cearense confirmou que houve a sondagem, porém, sem qualquer início de negociação por enquanto...

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 19:23

LanceNet

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Publicado em 

01 fev 2021 às 19:23
Crédito: Marcio Persivo/Fortaleza
O Cruzeiro já começou a pensar no seu elenco para 2021. E, a busca deve começar pelo ataque, um setor frágil da equipe em 2020; E, o primeiro nome da lista pode ser de um velho conhecido da Raposa: Wellington Paulista, que atualmente está no Fortaleza. O empresário do jogador foi procurado pelo diretor de futebol da Raposa, André Mazzuco, mas por enquanto é uma sondagem sobre a situação do WP9 no clube cearense. Não foi a primeira procura do Cruzeiro por Wellington Paulista no ano passado, o jogador e seu staff foram contatados por David, então diretor de futebol do clube, porém sem sucesso na iniciativa.
CONFIRA COMO ESTÁ A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO O contrato do jogador com o time cearense vence em maio de 2021 e o atleta quer estender o vínculo inicialmente até o fim da temporada. A primeira informação do interesse em Wellington Paulista foi veiculado por Léo Gomide, na Band, confirmada pelo L!. O Cruzeiro não comenta negociações em andamento. O agente confirmou o contato cruzeirense e confidenciou até uma brincadeira por parte de Mazzuco. Pelo Fortaleza, WP9 fez 93 partidas, com 29 gols marcados. Já na Raposa, o atacante, que jogou entre 2009 e 2012, entrou em campo 160 partidas, com 78 gols marcados.

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