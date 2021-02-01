Cruzeiro faz contato com o Fortaleza para sondar a situação do atacante Wellington Paulista

O Cruzeiro já começou a pensar no seu elenco para 2021. E, a busca deve começar pelo ataque, um setor frágil da equipe em 2020; E, o primeiro nome da lista pode ser de um velho conhecido da Raposa: Wellington Paulista, que atualmente está no Fortaleza. O empresário do jogador foi procurado pelo diretor de futebol da Raposa, André Mazzuco, mas por enquanto é uma sondagem sobre a situação do WP9 no clube cearense. Não foi a primeira procura do Cruzeiro por Wellington Paulista no ano passado, o jogador e seu staff foram contatados por David, então diretor de futebol do clube, porém sem sucesso na iniciativa.