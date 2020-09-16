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futebol

Cruzeiro faz consulta pelo lateral-esquerdo Alan Ruschel

O jogador da Chapecoense interessa à Raposa, porém, ainda não houve uma proposta oficial pelo atleta, de 31 anos...

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 15:20

LanceNet

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Publicado em 

16 set 2020 às 15:20
Crédito: Ruschel seria um nome para reforçar a combalida lateral-esquerda da Raposa-(Marcio Cunha/Chapecoense
O Cruzeiro ainda está em busca de outro lateral-esquerdo. Sem sucesso com Giovanni e João Lucas, e tendo apenas Matheus Pereira para a posição, a Raposa sondou Alan Ruschel, de 31 anos, da Chapecoense. O Staff do jogador confirmou que houve a procura da Raposa pelo jogador, que disputa a Série B pelo time catarinense e é um dos sobreviventes da tragédia aérea de 2016, quando vários jogadores, jornalistas e pessoas da comissão técnica morreram quando iam à Colômbia para jogar a final da Copa Sul-Americana. Apesar da procura, não houve nenhuma proposta oficial para a Chape liberar o lateral que tem contrato com o time de Chapecó até o fim de 2020.

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