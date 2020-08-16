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futebol

Cruzeiro faz a 'trinca' na Série B ao bater o Figueirense fora de casa

A  Raposa está com 100% de aproveitamento na competição e já figura na primeira parte da tabela de classificação...
LanceNet

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Publicado em 

16 ago 2020 às 17:59

Publicado em 16 de Agosto de 2020 às 17:59

Crédito: Mauricio fez o gol da terceira vitória seguida do Cruzeiro contra o Figueira-(Bruno Haddad/Cruzeiro
O Cruzeiro conseguiu a terceira vitória seguida no Brasileiro da Série B ao derrotar o Figueirense por 1 a 0, gol de Maurício, em Florianópolis neste domingo, 16 de agosto, em duelo válido pela terceira rodada da competição nacional. A Raposa fez mais um jogo em que prevaleceu a melhor capacidade técnica do seu elenco. A apresentação da equipe foi superior em relação aos dois primeiros confrontos, mostrando principalmente evolução defensiva. Ainda há uma falta de melhor articulação na parte ofensiva, mas no jogo diante do Figueira também soube segurar a partida em momentos complicados, garantindo os três pontos, já figurando na primeira parte da tabela, em nono lugar. Destaque positivo do time foi a entrega do meia Maurício, que correu o campo todo e além do gol, foi um dos principais articuladores do Cruzeiro contra os catarinenses. Após “pagar” os seis pontos negativos impostos pela punição da FIFA, o time mineiro conseguiu iniciar sua pontuação positiva e desenha um cenário positivo para iniciar a busca pelo G4 do campeonato. Próximos jogos​O Cruzeiro receberá a Chapecoense pela quarta rodada da Série B na quinta-feira, 20 de agosto, às 21h, no Mineirão. Já o Figueira terá o Sampaio Corrêa na quarta-feira, 19, às 16h30, no Castelão, em São Luís, no Maranhão. FICHA TÉCNICA​FIGUEIRENSE 0 x 1 CRUZEIROData-Horário: 16 de agosto, às 16hEstádio-Local: Orlando Scarpelli, Florianópolis(SC)Árbitro: Eduardo Tomaz de Aquino Valadao (GO)Assistentes: Tiago Gomes da Silva e Hugo Savio Xavier Correa (ambos de GO)Cartões amarelos: Jadsom(CRU), Patrick(FIG),Brunetti(FIG), Ariel Cabral(FIG)Cartões vermelhos:- Gol: Maurício, aos 45’-2ºT(0-1) Figueirense: Sidão; Lucas, Alemão, Pereira e Brunetti(Gabriel Lima, aos 31’-2ºT); Geovanne(Lucas Feijão, aos 41’-2ºT) Patrick(Elyeser, aos 16’-2ºT) e Marquinho; Keké(Arouca, aos 41’-2ºT), Diego Gonçalves e Everton Santos(Lucas Henrique, aos 16’-2ºT). Técnico: Raul Cabral(interino) Cruzeiro: Fábio; Cáceres, Cacá(Marllon, aos 11’-2ºT), Léo e Patrick Brey; Jadsom(Felipe Machado-intervalo) e Ariel Cabral; Stênio(Thiago, aos 31’-2ºT), Régis(Claudinho, aos 11’-2ºT) e Maurício(João Lucas, aos 39’-2ºT); Marcelo Moreno Técnico: Enderson Moreira

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