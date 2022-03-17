Cruzeiro evita zebra, vence o Tuntum e avança na Copa do Brasil

Apesar do péssimo estado do gramado, do estádio acanhado e das poucas condições de praticar um bom futebol, o Cruzeiro não deu chances para o azar e fez seu papel de maior campeão da Copa do Brasil ao vencer o Tuntum-MA por 3 a 0. Os gols foram marcados por Edu, duas vezes, e Vitor Leque, garantindo a classificação da Raposa no duelo desta quarta-feira, 16 de março, no Estádio Rafael Seabra, em Tuntum, pela segunda fase do mata-mata nacional. Com o resultado, a Raposa está garantida na terceira fase da competição e conquistou mais R$ 1,9 milhão em premiação, reforçando o seu caixa. O Tuntum, teve seu sonho de uma noite de verão no jogo contra o Cruzeiro, mas a diferença técnica e física era muito grande. A torcida local fez seu papel, lotando o estádio, mas não teve como segurar a melhor qualidade celeste. A equipe maranhense teve alguns momentos bons no jogo, com ameaças ao gol de Rafael Cabral. Esses lances de perigo foram mais falhas da Raposa, que continua a ter alguns problemas defensivos, o que pode ser prejudicial nos próximos compromissos. Os duelos da terceira fase ainda serão definidos em sorteio pela CBF.
O sorteio da terceira fase da Copa do Brasil será dia 28 de março e contará com as equipes que disputam a Libertadores. Os times serão divididos em dois potes. A posição de cada equipe no Ranking Nacional de Clubes vai definir as ordens. O Cruzeiro estará no pote 1. Próximo jogo A equipe azul volta a campo no sábado, 19 de março, às 16h30, contra o Patrocinense, fora de casa, pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Mineiro.FICHA TÉCNICA TUNTUM-MA 0 X 3 CRUZEIRO
Data: 16 de março de 2022Horário: 20h30 (de Brasília)Local: Rafael Seabra, Tuntum (MA)Árbitro: Thiago Luís Scarascati (SP) Assistentes: Daniel Luís Marques (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)Gols: Vitor Roque, aos 11’- do 1ºT(0-1), Edu, aos 5’-2ºT(0-2), Edu (pênalti), aos 20’-2ºT(0-3)Cartões amarelos: Maicon (TUN), Igor Sanches(TUN), Andinho (TUN), Vitor Roque (CRU), Willian Oliveira(CRU)l Eduardo Brock(CRU), Patrick(TUN)Cartão vermelho: Eduardo Brock (CRU)
TUNTUM-MA: Danilo Pessoal; João Victor (Negueba-intervalo), Denílson e Maycon; Igor Sanches (Marcelo Bispo-intervalo), Andinho, Abu (Patrick, aos 33’-2ºT), Clóvis; Vagalume, Andrezinho e Vini Souza (Jonas Piu-Piu, aos 33’-2ºT). Técnico: Danilo Brito
CRUZEIRO: Rafael Cabral; Rômulo (Geovane, aos 36’-2ºT), Lucas Oliveira, Eduardo Brock e Rafael Santos; Willian Oliveira, Fernando Canesin (Adriano, aos 17’-2ºT), João Paulo (Pedro Castro, aos 10’-2ºT) e Vitor Roque (Bruno José, aos 10’-2ºT)r; Waguinho e Edu (Vitor Leque, aos 36’-2ºT). Técnico: Paulo Pezzolano