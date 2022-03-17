Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Cruzeiro evita zebra, vence o Tuntum e avança na Copa do Brasil

Raposa superou o péssimo estado do gramado do estádio Rafael Seabra e se garantiu na terceira fase da competição...
LanceNet

16 mar 2022 às 22:28

Publicado em 16 de Março de 2022 às 22:28

Apesar do péssimo estado do gramado, do estádio acanhado e das poucas condições de praticar um bom futebol, o Cruzeiro não deu chances para o azar e fez seu papel de maior campeão da Copa do Brasil ao vencer o Tuntum-MA por 3 a 0. Os gols foram marcados por Edu, duas vezes, e Vitor Leque, garantindo a classificação da Raposa no duelo desta quarta-feira, 16 de março, no Estádio Rafael Seabra, em Tuntum, pela segunda fase do mata-mata nacional. Com o resultado, a Raposa está garantida na terceira fase da competição e conquistou mais R$ 1,9 milhão em premiação, reforçando o seu caixa. O Tuntum, teve seu sonho de uma noite de verão no jogo contra o Cruzeiro, mas a diferença técnica e física era muito grande. A torcida local fez seu papel, lotando o estádio, mas não teve como segurar a melhor qualidade celeste. A equipe maranhense teve alguns momentos bons no jogo, com ameaças ao gol de Rafael Cabral. Esses lances de perigo foram mais falhas da Raposa, que continua a ter alguns problemas defensivos, o que pode ser prejudicial nos próximos compromissos. Os duelos da terceira fase ainda serão definidos em sorteio pela CBF.
O sorteio da terceira fase da Copa do Brasil será dia 28 de março e contará com as equipes que disputam a Libertadores. Os times serão divididos em dois potes. A posição de cada equipe no Ranking Nacional de Clubes vai definir as ordens. O Cruzeiro estará no pote 1. Próximo jogo A equipe azul volta a campo no sábado, 19 de março, às 16h30, contra o Patrocinense, fora de casa, pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Mineiro.FICHA TÉCNICA TUNTUM-MA 0 X 3 CRUZEIRO
Data: 16 de março de 2022Horário: 20h30 (de Brasília)Local: Rafael Seabra, Tuntum (MA)Árbitro: Thiago Luís Scarascati (SP) Assistentes: Daniel Luís Marques (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)Gols: Vitor Roque, aos 11’- do 1ºT(0-1), Edu, aos 5’-2ºT(0-2), Edu (pênalti), aos 20’-2ºT(0-3)Cartões amarelos: Maicon (TUN), Igor Sanches(TUN), Andinho (TUN), Vitor Roque (CRU), Willian Oliveira(CRU)l Eduardo Brock(CRU), Patrick(TUN)Cartão vermelho: Eduardo Brock (CRU)
TUNTUM-MA: Danilo Pessoal; João Victor (Negueba-intervalo), Denílson e Maycon; Igor Sanches (Marcelo Bispo-intervalo), Andinho, Abu (Patrick, aos 33’-2ºT), Clóvis; Vagalume, Andrezinho e Vini Souza (Jonas Piu-Piu, aos 33’-2ºT). Técnico: Danilo Brito
CRUZEIRO: Rafael Cabral; Rômulo (Geovane, aos 36’-2ºT), Lucas Oliveira, Eduardo Brock e Rafael Santos; Willian Oliveira, Fernando Canesin (Adriano, aos 17’-2ºT), João Paulo (Pedro Castro, aos 10’-2ºT) e Vitor Roque (Bruno José, aos 10’-2ºT)r; Waguinho e Edu (Vitor Leque, aos 36’-2ºT). Técnico: Paulo Pezzolano
Crédito: Vitor Roque abriu o caminho para a classificação da Raposa no Maranhão (Foto: Divulgação/Cruzeiro)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados