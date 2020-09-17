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futebol

Cruzeiro está perto de renovar contrato com o zagueiro Paulo

O jovem defensor, de 18 anos, deverá ficar mais três temporadas na Raposa...

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 19:24

LanceNet

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Publicado em 

17 set 2020 às 19:24
Crédito: Paulo é visto como atleta de futuro no Cruzeiro e terá seu vínculo extendido-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O Cruzeiro está perto de oficializar a renovação de contrato do zagueiro Paulo, de 18 anos, revelado na base do clube. A notícia foi confirmada pelo presidente Sérgio Santos Rodrigues, nesta quinta-feira, 17 de setembro, durante live nos canais oficiais da Raposa. O vínculo, que termina no fim de 2020, será prorrogado por mais três temporadas. Bruno Vicintin, ex-vice de futebol da Raposa, e que representa o atleta esteve reunido na Toca da Raposa para tratar do assunto. - Negociações estão muito avançadas, até antes mesmo de vir para a live praticamente bati martelo de renovação por três anos. Já tem falado com os empresários diretamente. Um dos empresários é o Bruno Vicintin, que já esteve no Cruzeiro, esteve na Toca nesta semana, já falei com ele neste sentido, já falei com ele. Estamos caminhando para renovar com o Paulo - disse Sérgio Rodrigues. Paulo é considerado com bom futuro no clube e a renovação evita que ele saia do Cruzeiro de graça, já que poderia assinar pré-contrato com outro clube desde julho deste ano. Apesar do bom “cartaz”, Paulo não foi aproveitado no time profissional, apesar de participar dos treinamentos.

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