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Cruzeiro está perto de poder registrar novos jogadores no elenco após fim da punição imposta pela FIFA

O consultor do clube, José Carlos Brunoro, revelou que para o jogo contra o Paraná, na próxima semana, a Raposa já deve ter novos nomes inscritos...

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 18:36

LanceNet

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Publicado em 

22 out 2020 às 18:36
Crédito: Os meias Giovanni e Matheus ´Índio estão treinando há quase dois meses no clube,mas só devem ser inscritos na próxima semana-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O Cruzeiro está muito perto de poder registrar novos jogadores depois de ter quitado os débitos na FIFA com o Zorya, da Ucrânia, pela compra do atacante Willian Bigode, em 2015. A Raposa estava impedida pela entidade de ter novos atletas pela dívida com os ucranianos. Com as pendências em dia, o clube deverá ter liberação para novas inscrições já na próxima semana, pouco antes do duelo contra o Paraná, sexta-feira, 30 de outubro. O Consultor de planejamento e estratégia do departamento de futebol do Cruzeiro, José Carlos Brunoro comentou que espera que o ‘transfer ban’, sistema para inscrição de atletas seja liberado para a Raposa. -A vinda do Felipão acelerou isso e a gente já pode inscrever jogadores. Mas falta a data ainda da situação de regulamentação da Fifa, porque a gente fez os pagamentos. Acho que em mais uma semana já dá para inscrever-disse durante live no canal oficial do Cruzeiro no YouTube. A Raposa já tem três situações para poder resolver e reforçar o elenco de Luiz Felipe Scolari: inscrever e regularizar Giovanni e Matheus Índio, meias, além de Iván Angulo, emprestado pelo Palmeiras, que não sabe se ficará no Cruzeiro, pois está negociando sua ida para o Botafogo.

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