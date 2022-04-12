Cruzeiro está perto de fechar o empréstimo do atacante Jajá, do Athletico-PR

O Cruzeiro está perto de concretizar mais uma contratação para o seu elenco, que está na disputa da Série B 2022. A Raposa deve confirmar em breve a chegada do atacante Jaja. O jogador já está na Toca da Raposa para exames e se turdo estiver certo, será cedido pelo Athletico-PR por empréstimo, até o fim do ano.

O Cruzeiro vai pagar os salários de Jajá e uma possível permanência futura não está prevista no acordo com o Furacão.

A informação foi inicialmente divulgada pela Rádio Itatiaia e confirmada peloL!. Jajá tem o perfil que interessa ao Cruzeiro: jovem, de baixo custo e que pode jogar pelos lados do campo, como deseja Paulo Pezzolano. A vinda de Jajá para o Cruzeiro ficou mais perto de acontecer depois que o time paranaense levou o atacante Vitor Roque, pagando a multa de R$ 24 milhões para ter o jovem de 17 anos, e aceitando emprestar o atacante para a Raposa,

Jaja precisa ser inscrito ainda nesta terça-feira, 12 de abril, pois é o último dia da janela de transferências no futebol brasileiro. Em breve o time azul deve anunciar outros jogadores para o setor: Luvannor, Leonardo Pais e Rafael Silva, que aguardam a regularização de seus acordos.