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futebol

Cruzeiro está perto de fechar com jovem atacante do Ituano

Gui Mendes já está em Belo Horizonte para exames e deve assinar contrato em breve...
LanceNet

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Publicado em 

30 jun 2020 às 20:05

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 20:05

Crédito: Daniel Vorley/Ag. Futpress
O Cruzeiro está perto de contratar um jovem reforço para o seu ataque. A equipe celeste foi atrás do atacante Gui Mendes, de 19 anos, que se destacou no Ituano, em 2019, na Série D do Brasileiro. O jogador já chegou a Belo Horizonte e irá fazer exames médicos antes de ser confirmado pela Raposa. Se o negócio for concretizado, Gui Mendes ficará no Cruzeiro por empréstimo até o fim de 2021. E MAIS:América-MG é parceiro de coletivos LGBTQ+ com a camisa 'Vista esse Orgulho' contra o preconceitoRaul Cáceres inicia os trabalhos com os companheiros no CruzeiroAtacante Thiago testa negativo para Covid-19 e volta aos treinosGoverno de MG veta retorno do Mineiro para o mês de julhoBoa notícia! Volante Henrique, do Cruzeiro, recebe alta do hospitalO jovem atacante foi formado nas categorias de base do Ituano, se destacando no time de Itu na campanha que levou ao acesso à Série C de 2020. Em 40 jogos no profissional, marcou oito gols, sendo o artilheiro do time no ano passado. A vinda de Gui Mendes para o Cruzeiro é para reforçar o ataque, mas caso o time sub-20 necessite, pode ser aproveitado na equipe de base. Claudinho, da Ferroviária-SP A Raposa está atenta ao interior paulista. O clube mineiro tentou o empréstimo do Claudinho, da Ferroviária, mas o negócio foi rechaçado pelo time de Araraquara. o jogador se destacou na Copa São Paulo deste ano e o clube mineiro pode até buscar a ajuda de parceiros para conseguir fechar o negócio com a equipe paulista. E MAIS:Kalil 'tranca' BH outra vez, mas libera treinamentos do CruzeiroEnderson Moreira celebra volta de Henrique por ganhar outro líderCruzeiro vai criar uma 'vaquinha virtual' com o torcedor, a 'Operação FIFA', para quitar dívidas na entidadeCruzeiro cria nova categoria de sócio-torcedor a R$ 1 mil e espera arrecadar R$ 1 milhão por mêsCruzeiro descobre mais gastos em casas noturnas e aciona Wagner Pires de Sá na Justiça E MAIS:

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