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futebol

Cruzeiro está perto de contratar o atacante Rafael Silva

O jogador, de 29 anos, já está em Belo Horizonte e deve ser anunciado em breve...
LanceNet

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Publicado em 

18 mar 2022 às 19:43

Publicado em 18 de Março de 2022 às 19:43

O Cruzeiro começa a se mexer no mercado para reforçar o elenco visando a Série B do Brasileiro. A Raposa está perto de anunciar o atacante Rafael Silva, de 29 anos, que estava no Wuhan Zall, da China. Ele estava livre no mercado e chega sem custos. O jogador já está em Belo Horizonte para definir os detalhes finais do acordo e fazer exames médicos antes de ser anunciado pelo time celeste. A informação foi divulgada inicialmente pela 98FM e confirmada pelo L!. Rafael Silva é atacante centralizado, de área, mas consegue atuar pelos lados, dando mobilidade para o ataque. O jogador, formado nas bases do Corinthians e do Coritiba, está sem atuar há três meses e por isso deve ser opção apenas para a Série B.
Ele saiu do Brasil e teve passagens por Lugano, da Suíça.futebol japonês, no Uruwa Reds e estava no Wuhan Zall desde 2018.
Crédito: RafaelSilvaestáemBeloHorizonteparafazerexameseacertarosdetalhesparaseranunciadopeloCruzeiro(Reprodução/Instagram

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