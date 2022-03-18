Cruzeiro está perto de contratar o atacante Rafael Silva

O Cruzeiro começa a se mexer no mercado para reforçar o elenco visando a Série B do Brasileiro. A Raposa está perto de anunciar o atacante Rafael Silva, de 29 anos, que estava no Wuhan Zall, da China. Ele estava livre no mercado e chega sem custos. O jogador já está em Belo Horizonte para definir os detalhes finais do acordo e fazer exames médicos antes de ser anunciado pelo time celeste. A informação foi divulgada inicialmente pela 98FM e confirmada pelo L!. Rafael Silva é atacante centralizado, de área, mas consegue atuar pelos lados, dando mobilidade para o ataque. O jogador, formado nas bases do Corinthians e do Coritiba, está sem atuar há três meses e por isso deve ser opção apenas para a Série B.