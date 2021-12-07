Cruzeiro está perto de conseguir novos patrocinadores para 2022

O Cruzeiro já não joga mais em 2021 e segue traçando planos para 2022 dentro e fora de campo, a fim de ter uma temporada mais forte e que consiga um time capaz de retornar à Série A em 2023. Além da SAF (Sociedade Anônima do Futebol), a Raposa trabalha nos bastidores para reforçar o caixa do clube. E, o time celeste deve ter boas novas em breve. O Cruzeiro está acertando com novos parceiros que podem injetar até R$ 5 milhões nos cofres celestes. A informação inicial dos acordos foi divulgada pelo Itatiaia e confirmada pelo L!. Os acordos, que devem ser anunciados em breve, tiveram a participação de Sérgio Santos Rodrigues, presidente da Raposa, e preveem melhorias nos valores caso o clube cumpra metas. Os novos valores de patrocínio serão importantes para ajustar as contas do início do ano, com salários e outros compromissos da Raposa, já que o dinheiro que entrou no caixa do clube foi utilizado para encerrar as pendências de 2021. Outra meta mais imediata é conseguir recursos que ajudem a quitar o Transfer Ban de mais de R$ 15 milhões por dívidas com o Defensor-URU, pela compra de Arrascaeta, e o Mazatlán FC, do México, na transação de Riascos.