Cruzeiro está perto de confirmar venda de Jadsom ao RB Bragantino e ainda se livrar de processo judicial

O Cruzeiro está prestes a resolver dois problemas de uma só vez: a retirada da ação judicial movida pelo volante Jadsom e ainda o acerto com o Red Bull Bragantino para a venda do meio de campo, de 19 anos. Jadsom Silva está apenas pela assinatura de contrato para fechar com o Massa Bruta, repetindo um movimento ocorrido em 2019, quando Fabrício Bruno deixou a Raposa rumo ao time paulista após cobrar o clube na Justiça do Trabalho. O meio de campo, revelado pela base celeste, assinará contrato por cinco temporadas. O negócio ainda não foi confirmado oficialmente porque o Cruzeiro tem de liberar o contrato de Jadsom na CBF, algo que já está sendo feito pelo clube azul. A Raposa receberá cerca de R$ 5,4 milhões por 40% dos direitos de Jadsom Silva. O Cruzeiro ainda ficará com 20% do jogador.