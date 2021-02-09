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Cruzeiro está perto de confirmar venda de Jadsom ao RB Bragantino e ainda se livrar de processo judicial

A Raposa e o Massa Bruta estão na fase final da negociação e o meio de campo irá para o clube paulista por cinco temporadas...
LanceNet

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Publicado em 

09 fev 2021 às 18:40

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 18:40

Crédito: Jadsom, de 19 anos, é mais um jovem da base que deixa a Raposa por questões trabalhistas-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
O Cruzeiro está prestes a resolver dois problemas de uma só vez: a retirada da ação judicial movida pelo volante Jadsom e ainda o acerto com o Red Bull Bragantino para a venda do meio de campo, de 19 anos. Jadsom Silva está apenas pela assinatura de contrato para fechar com o Massa Bruta, repetindo um movimento ocorrido em 2019, quando Fabrício Bruno deixou a Raposa rumo ao time paulista após cobrar o clube na Justiça do Trabalho. O meio de campo, revelado pela base celeste, assinará contrato por cinco temporadas. O negócio ainda não foi confirmado oficialmente porque o Cruzeiro tem de liberar o contrato de Jadsom na CBF, algo que já está sendo feito pelo clube azul. A Raposa receberá cerca de R$ 5,4 milhões por 40% dos direitos de Jadsom Silva. O Cruzeiro ainda ficará com 20% do jogador.
CONFIRA COMO ESTÁ A RETA FINAL DO BRASILEIRÃO EM NOSSA TABELA O clube e o jogador estão na fase final de acertos na Justiça para a retirada total da ação trabalhista. A Raposa quitou R$ 80 mil que devia ao atleta e ainda pendências de salários e FGTS no valor de R$ 150 mil. Jadsom Silva deixa o Cruzeiro após chegar em 2018 para o time sub-20. Em 2019 assinou contrato até 2024 e foi promovido ao profissional em 2020,realizando 45 jogos com a camisa da Raposa.

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