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futebol

Cruzeiro está perto de confirmar o atacante Edu como 3º reforço para 22

O jogador, de 28 anos, estava no Brusque, e vai defender a Raposa na próxima temporada ...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 dez 2021 às 22:40

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 22:40

O Cruzeiro está perto de confirmar mais um reforço para 2022. Se trata do atacante Edu, que foi destaque na última Série B pelo Brusque, sendo artilheiro da competição.
Edu já se despediu da equipe catarinense e nas redes sociais do Brusque há uma mensagem de agradecimento ao jogador, de 28 anos, que já tem acordo com a Raposa. - A artilharia é para poucos, mas sabíamos que a despedida estava cada vez mais perto por tudo que tu fez pelo clube, por ter se tornado não só o Edu, mas para Santa Catarina, o Imperador do Vale. Despedidas nunca são fáceis, por isso não vamos dizer adeus, mas um até logo Imperador, sucesso no Cruzeiro. Ouse sonhar para um dia voltar a nos encher de alegria-dizia o texto do Brusque. O clube mineiro vai pagar o valor da multa contratual, que supera os R$ 1 milhão, pois Edu tinha vínculo com o Brusque até novembro de 2022. Edu será o terceiro reforço que vai aportar no Cruzeiro, apesar da Raposa não poder registrar novos jogadores pela punição do Transfer Ban.Os zagueiros Maicon e Mateus Silva estarão no elenco azul, na próxima temporada. O ataque fez 17 gols pelo Brusque na temporada e o seu desempenho chamou a atenção de outros clubes. Edu já passou pelas bases de Vasco e Botafogo. O jogador também tem passagens por Boavista, São Gonçalo, Itaboraí, Portuguesa e Nova Iguaçu, além do Tubarão-SC.
Crédito: Edufez17golspelotimecatarinense echamouaatençãodaRaposa-(SidneyBrusque

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