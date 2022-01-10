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Cruzeiro está perto de acordo com o lateral Gabriel Dias

O jogador de 27 anos, ex-Ceará, vai recompor a lateral-direita, desfalcada com a reformulação no clube...
LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2022 às 19:14

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 19:14

O Cruzeiro está perto de fechar a contratação do lateral-direito Gabriel Dias, de 27 anos, ex-Ceará, para recompor o setor, que sofreu baixas, como a saída de Cáceres, na reformulação que a Raposa vem passando.
Gabriel teve contatos com o Vasco e um clube árabe, mas as negociações não evoluiram, ficando com o caminho livre para seguir com as tratativas com o time azul. Gabriel Dias também vai ocupar a vagar que seria do experiente Pará, que rescindiu o acordo com o time mineiro antes mesmo de se apresentar, pois alegou que não poderia aceitar as condições financeiras do Cruzeiro.
A informação sobre a chegada de Gabriel Dias foi inicialmente veiculada pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo L!
Crédito: GabrielDiasestáquaseacertadocomaRaposapara2022-(WiltonHoots/Ceará

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