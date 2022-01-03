Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Cruzeiro está perto de acertar com o atacante Waguininho, ex-Coritiba

O jogador ficou sem vínculo com o Coxa e entrou na mira da Raposa para a temporada 2022...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 jan 2022 às 20:14

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 20:14

A primeira contratação do Cruzeiro sob o comando de Ronaldo Fenômeno poe estar perto de acontecer. A Raposa mira o atacante Waguininho, de 31 anos, que defendeu o Coritiba na última temporada. Ele ficou sem contrato com o Coxa, que não aceitou seu pedido salarial e entrou no radar do time mineiro. O interesse do Cruzeiro em Waguininho foi adiantada pelo site Um Dois Esportes, do Paraná, e confirmada pelo LANCE. Waguininho está em Belo Horizonte e está por detalhes para ser anunciado pelo Cruzeiro. Com a camisa do Coxa, o atacante fez 48 partidas, marcou 11 gols e deu duas assistências em jogos pela Série B do Brasileirão.
Crédito: WaguininhoDivulgação/Coritiba

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados