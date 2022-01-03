Cruzeiro está perto de acertar com o atacante Waguininho, ex-Coritiba

A primeira contratação do Cruzeiro sob o comando de Ronaldo Fenômeno poe estar perto de acontecer. A Raposa mira o atacante Waguininho, de 31 anos, que defendeu o Coritiba na última temporada. Ele ficou sem contrato com o Coxa, que não aceitou seu pedido salarial e entrou no radar do time mineiro. O interesse do Cruzeiro em Waguininho foi adiantada pelo site Um Dois Esportes, do Paraná, e confirmada pelo LANCE. Waguininho está em Belo Horizonte e está por detalhes para ser anunciado pelo Cruzeiro. Com a camisa do Coxa, o atacante fez 48 partidas, marcou 11 gols e deu duas assistências em jogos pela Série B do Brasileirão.