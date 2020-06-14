Cruzeiro espera definição dos rumos do futebol para confirmar contratações de reforços

A Raposa ainda está tímida na busca por reforços, fechando apenas uma contratação: do meia Régis, que veio do Bahia. O time mineiro ainda teve duas perdas recentes, com as dispensas do meia Robinho e do lateral-direito Edílson, para reduzir despesas. De acordo com o presidente Sérgio Santos Rodrigues, o time mineiro está encaminhando alguns acordos para reforçar o grupo de jogadores cruzeirenses. E MAIS:Victor Luís é alvo do Cruzeiro, segundo Anderson Barros, diretor de futebol do PalmeirasZagueiro Léo, do Cruzeiro, se recupera da Covid-19 e volta a treinarRogério Ceni revela atrito com ex-dirigente do Cruzeiro e que não caíria para a Série B se ficasse no clubeLANCE! Espresso: Rogério Ceni no Cruzeiro já virou lenda do futebolCruzeiro cria comissão para monitorar contratos da base-Temos, sim contratações encaminhadas. Estamos conversando bastante. O nosso departamento, com o Drubscky e o Deivid, está trabalhando bastante-disse o dirigente em entrevista à Rádio Super FM. Sérgio Rodrigues quer ter uma definição da Federação Mineira de Futebol (FMF) e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sobre o retorno do futebol para seguir negociando e confirmando as contratações. . -Estamos negociando, mas esperando um pouquinho também para ver essa questão da volta do futebol, porque não faz sentido a gente fazer contratação agora, pagando salário, com os treinos começando. Mas virá contratações. O torcedor pode ter certeza-disse.E MAIS:Meia Matheusinho, do América-MG, faz novo exame e testa negativo para a presença da Covid-19Em live, presidente do Cruzeiro diz que fará o 'possível e o impossível' para trazer Lucas RomeroCruzeiro cria versão feminina do mascote Raposão e homenageia Salomé, torcedora símbolo do clubeGestão Wagner Pires de Sá cedeu direitos de jogador menor de idade por duas vezes em 2019Ex-dirigente se revolta com Éderson e 'cobra' mesma postura no Timão que teve na sua saída do Cruzeiro E MAIS: